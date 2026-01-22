onedio
Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Son Bölümünde En Çok Reyting Alan Sahneyi Açıkladı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2026 - 11:12

Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde ciddi reyting kaybı yaşandı. Reyting uzmanı geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir'in reyting kaybetme nedenini açıklarken şimdi de dizinin en çok reyting alan sahnesini duyurdu.

Fenomen dizi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine ekrana damga vurdu.

Alya ve Cihan'ın Boran'a rağmen ilişkilerini sürdürdüğü yeni bölümde heyecan her dakika arttı. Sömestr tatili nedeniyle Uzak Şehir'in reytingleri 19 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarında düşük çıktı. Uzak Şehir'in son bölümündeki en çok reyting alan sahne ise reyting uzmanı tarafından açıklandı.

Reyting uzmanı Uzak Şehir'in 46. bölümünde en çok reyting alan sahneyi açıkladı.

Reyting uzmanı X'te yaptığı paylaşımda 'Cihan'ın Boran'ı dövdüğü sahnede, geç saate (23:31) rağmen ABC1 anlık 15 reytingi geçiyor' ifadelerini kullandı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
