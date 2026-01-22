onedio
Survivor'da Oylama Sonuçları Açıklandı, O Yarışmacı Liderliğe Devam Etti!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2026 - 08:24

Survivor 2026'da elemeler hem oylama hem düellolar yapılarak gerçekleşiyor. Bayhan, Onur Alp, Erkan ve Eren'in yer aldığı eleme potasında hangi iki ismin düelloya çıkacağının belirlenmesi için oylama yapıldı. Halk oylamasıyla en çok oy alan isimler potadan çıktı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından oylama sonuçlarını paylaştı.

Survivor 2026'nın erkekler için eleme adayları Bayhan, Onur Alp, Erkan ve Eren olmuştu.

Survivor'ın yeni bölümündeki halk oylamasında ünlüler rüzgarı esti. Erkan, Eren ve Onur Alp'in potaya girdiği yarışmada ünlüler yine Bayhan'ın ismini verdi. 

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni bölümünde halk oylaması sonucunda Eren ve Erkan'ın düelloya çıkacak isimler olduğunu duyururken Bayhan ve Onur Alp eleme potasından çıktı. Onur Alp'in birkaç günde artan oy oranı ise hem yarışmacıları hem seyirciyi epey şaşırttı.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki oylama sonuçlarını sıralamasıyla Instagram hesabından yayınladı.

Survivor oy sonuçlarında Bayhan geleneği bozmayarak tüm erkeklerde yine 1. olurken onu Murat Arkın, Onur Alp ve Serhan takip etti.

Bayhan ve Onur Alp sıralamada ilk üçte yer aldıkları için otomatik olarak düellodan kurtulurken Erkan 6, Eren ise 8. olarak düelloda yarışmak durumunda kaldı.

