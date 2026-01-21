Kıskanmak Dizisindeki "Şehzade Mustafa" Göndermesi Gündem Oldu
NOW'ın sevilen dizisi Kıskanmak'ın yeni bölümünde Halit'i canlandıran Mehmet Günsür'ün rol aldığı bir sahnede geçmişte canlandırdığı Şehzade Mustafa'ya yapılan gönderme gündem oldu. Geçmişte şehzade ve padişahların yerde yemek yediğinden bahsedilen sahnede Halit'e bu konuda fikrinin sorulduğu anlar hepimizi geçmişi götürdü.
NOW'ın Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.
