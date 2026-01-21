onedio
Kıskanmak Dizisindeki "Şehzade Mustafa" Göndermesi Gündem Oldu

Muhteşem Yüzyıl yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.01.2026 - 14:12

NOW'ın sevilen dizisi Kıskanmak'ın yeni bölümünde Halit'i canlandıran Mehmet Günsür'ün rol aldığı bir sahnede geçmişte canlandırdığı Şehzade Mustafa'ya yapılan gönderme gündem oldu. Geçmişte şehzade ve padişahların yerde yemek yediğinden bahsedilen sahnede Halit'e bu konuda fikrinin sorulduğu anlar hepimizi geçmişi götürdü.

NOW'ın Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

NOW'ın Kıskanmak dizisi yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Cemal Paşazade'nin öldüğü Kıskanmak'ın yeni bölümü dün geceye (20 Ocak) damgasını vururken ayrıca dizideki bir detay seyircilerin gözünden kaçmadı. Mehmet Günsür'ün canlandırdığı Halit karakterinin yer aldığı sahnede geçmişte padişah ve şehzadelerin yer sofrasında yemek yediğinden bahsedilirken Halit'e fikrinin sorulması gündem oldu. Mehmet Günsür'ün Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa karakterini canlandırdığını bilen fanlar söz konusu sahnenin gönderme olduğunu anladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
