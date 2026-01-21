onedio
Survivor'da Oyun Alanına Keçi Daldı, O Anlar Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.01.2026 - 12:44

Survivor 2026'da oyun alanında şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmacılar oyuna başlamak için hazırda beklerken meraklı bir keçi bir anda parkura daldı. Yarışmacılar oyuna başlamak için keçinin parkuru bitirmesini bekledi.

Survivor 2026'da yarışmacılar parkura giren keçiyle neye uğradığını şaşırdı.

Survivor'da oyuna başlamak için bekleyen yarışmacılar, meraklı bir keçinin aniden parkura dalmasıyla bir süre beklemek zorunda kaldı. Keçi oyun alanında bir süre keşif yaptıktan sonra parkurdan ayrıldı. Sunucu Murat Ceylan, keçinin parkurdaki performansını yorumlayarak o anları daha da unutulmaz hale getirdi.

Survivor'daki keçinin o hallerini buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
