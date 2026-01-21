Taşacak Bu Deniz Kadrosuna Dahil Olan İlk Oyuncu Ortaya Çıktı
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk sezonuyla fenomen olmayı başardı. Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısı hikayesi ve oyuncu seçimiyle doğrudan bağlantılı olurken reyting rekortmeni dizinin yönetmenliğini üstlenen Çağrı Bayrak, diziye seçilen ilk oyuncuyu açıkladı.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.
Yönetmen Çağrı Bayrak, Taşacak Bu Deniz kadrosuna ilk olarak Ava Yaman'ın dahil olduğunu açıkladı.
