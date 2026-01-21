Taşacak Bu Deniz Kadrosuna Dahil Olan İlk Oyuncu Ortaya Çıktı

Çağrı Bayrak verdiği röportajda, 'Projede ilk netleşen isim Ava Yaman’dı. Senaristlerimiz daha senaryo yazım aşamasında onunla çalışmak istediklerini söylemişti. Gerçekten de Eleni karakteri için doğru kişi olduğu daha ilk anlarda belliydi. Set öncesi süreçte, özellikle şive konusunda kendisini yoğun şekilde hazırladık. Bir şive koçuyla birlikte çalıştı ve bu konuda beklediğimizin ötesinde bir başarı gösterdi. Ava’nın performansı öyle etkili oldu ki birçok izleyici onun Yunan asıllı olduğunu düşündü. Bu, onun rolle ne kadar özdeşleştiğinin göstergesi. Türk televizyonlarının çok özel bir yetenek kazandığını düşünüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.' ifadelerini kullandı.