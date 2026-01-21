onedio
Taşacak Bu Deniz Kadrosuna Dahil Olan İlk Oyuncu Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz Kadrosuna Dahil Olan İlk Oyuncu Ortaya Çıktı

Taşacak Bu Deniz
21.01.2026 - 08:43

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk sezonuyla fenomen olmayı başardı. Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısı hikayesi ve oyuncu seçimiyle doğrudan bağlantılı olurken reyting rekortmeni dizinin yönetmenliğini üstlenen Çağrı Bayrak, diziye seçilen ilk oyuncuyu açıkladı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

Kısa sürede fenomen haline gelen Taşacak Bu Deniz öylesine sevildi ki Uzak Şehir'le haftalık reytinglerde rekabet etmeye başladı. Hikayesi açıldıkta reytinglerinde de artış devam eden Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, Episode Dergi'ye röportaj verdi. Çağrı Bayrak, burada Taşacak Bu Deniz kadrosuna seçilen ilk oyuncuyu açıkladı.

Yönetmen Çağrı Bayrak, Taşacak Bu Deniz kadrosuna ilk olarak Ava Yaman'ın dahil olduğunu açıkladı.

Yönetmen Çağrı Bayrak, Taşacak Bu Deniz kadrosuna ilk olarak Ava Yaman'ın dahil olduğunu açıkladı.

Çağrı Bayrak verdiği röportajda, 'Projede ilk netleşen isim Ava Yaman’dı. Senaristlerimiz daha senaryo yazım aşamasında onunla çalışmak istediklerini söylemişti. Gerçekten de Eleni karakteri için doğru kişi olduğu daha ilk anlarda belliydi. Set öncesi süreçte, özellikle şive konusunda kendisini yoğun şekilde hazırladık. Bir şive koçuyla birlikte çalıştı ve bu konuda beklediğimizin ötesinde bir başarı gösterdi. Ava’nın performansı öyle etkili oldu ki birçok izleyici onun Yunan asıllı olduğunu düşündü. Bu, onun rolle ne kadar özdeşleştiğinin göstergesi. Türk televizyonlarının çok özel bir yetenek kazandığını düşünüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.' ifadelerini kullandı.

