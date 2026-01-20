onedio
Survivor'daki Cüneyt Arkın Sorusuna Oğlu Murat Arkın'dan Yanıt Gecikmedi

Survivor'daki Cüneyt Arkın Sorusuna Oğlu Murat Arkın'dan Yanıt Gecikmedi

Esra Demirci
Esra Demirci
20.01.2026 - 15:35

Survivor'da gelenek haline gelen 'Bil Bakalım' yarışmasında bu kez Cüneyt Arkın'la alakalı bir soru soruldu. Deniz ve Onur Alp'e sorulan Cüneyt Arkın sorusunu duyan Murat Arkın'dan ise yanıt gecikmedi.

Survivor 2026'nın son bölümünde "Cüneyt Arkın" sorusu damga vurdu.

Survivor 2026'nın son bölümünde "Cüneyt Arkın" sorusu damga vurdu.

Survivor'da düzenli olarak oynanan 'Bil Bakalım' yarışması dün akşam (19 Ocak) ekrana gelen yeni bölümde de oynandı. Onur Alp ve Deniz'in yarıştığı etapta yarışmacılara 'Hangisi daha çok filmde oynadı, Cüneyt ArkınKemal Sunal mı?' sorusu soruldu. Ünlüler takımı soruya 'Kemal Sunal' diyerek yanlış cevap verirken Murat Arkın, '10 misli falan belki' diyerek soruya ilk ağızdan yanıt verdi.

Survivor'ın yeni bölümündeki o anları buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
