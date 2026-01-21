onedio
NOW'ın Kıskanmak Dizisinin Yeni Bölümünde O Oyuncu Ölerek Diziye Veda Etti

Esra Demirci
21.01.2026 - 09:44
21.01.2026 - 09:44

NOW'ın sevilen dizilerinden Kıskanmak'ın yeni bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı. Diziye sonradan dahil olan bir oyuncu ölerek diziye veda etti. Karakterin ölümü seyirciyi şoke ederken hikayenin ne yönde ilerleyeceği merak yarattı.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak istikrarlı reytingleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

İlk yayınlandığı dönem reytingleri epey düşük olan Kıskanmak, hikayesinin değişmesiyle beraber muazzam bir yükseliş yaşadı. Salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kıskanmak yeni bölümlerinde seyirciyi heyecanlandırmayı başarırken bu defa dün akşam (20 Ocak) yayınlanan yeni bölümde flaş bir ayrılık yaşandı.

Kıskanmak dizisinin Cemal Paşazade'si ölerek diziye veda etti.

Cemal Paşazade karakterini canlandıran Şerif Erol, geçtiğimiz haftalarda diziye dahil olmuştu. Seyirci tarafından çok sevilen karakterin ani ölümü seyirciyi şoke ederken hikayenin ne yönde ilerleyeceği de merak yarattı.

