NOW'ın Kıskanmak Dizisinin Yeni Bölümünde O Oyuncu Ölerek Diziye Veda Etti
NOW'ın sevilen dizilerinden Kıskanmak'ın yeni bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı. Diziye sonradan dahil olan bir oyuncu ölerek diziye veda etti. Karakterin ölümü seyirciyi şoke ederken hikayenin ne yönde ilerleyeceği merak yarattı.
NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak istikrarlı reytingleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
Kıskanmak dizisinin Cemal Paşazade'si ölerek diziye veda etti.
