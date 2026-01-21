onedio
Hayat Şarkısı'nın Çocuk Oyuncusu Güller ve Günahlar Dizisiyle Geri Döndü

yerli dizi
21.01.2026 - 10:58

Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Hayat Şarkısı'nda Kerim'in küçüklüğünü canlandıran Taha Yusuf Tan, yıllar sonra ekrana geri döndü. Hayat Şarkısı'nın çocuk oyuncusu Güller ve Günahlar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Çocuk oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

2016-2017 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nı muhakkak izlemişsinizdir.

Burcu Biricik ve Birkan Sokullu'nun başrolde yer aldığı dizi döneme damga vurmuştu. Hem dram hem komedi dozunun mükemmel ayarlandığı dizi özelikle ana karakterlerin çocukluk döneminden flashback sahneler barındırmasıyla da öne çıkıyordu. 

Dizide Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Kerim Cevher karakterinin çocukluğunu canlandıran Taha Yusuf Tan o dönemin beğenilen çocuk oyuncuların başında gelirken şimdi kendisini yeni bir dizide gördük.

Hayat Şarkısı'nın çocuk oyuncusu Güller ve Günahlar dizisiyle geri döndü.

Hayat Şarkısı'nda Kerim'in çocukluğunu canlandıran Taha Yusuf Tan, Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın kadrosuna dahil oldu. Taha Yusuf Tan'ın son halini dizinin fragmanında gören seyirci ise oyuncuyu tanımakta zorlandı.

