Hayat Şarkısı'nın Çocuk Oyuncusu Güller ve Günahlar Dizisiyle Geri Döndü
Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Hayat Şarkısı'nda Kerim'in küçüklüğünü canlandıran Taha Yusuf Tan, yıllar sonra ekrana geri döndü. Hayat Şarkısı'nın çocuk oyuncusu Güller ve Günahlar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Çocuk oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem oldu.
2016-2017 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nı muhakkak izlemişsinizdir.
