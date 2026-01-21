onedio
Ayrılacağı Açıklanmıştı: Cennetin Çocukları'nın Başrolünün Diziye Veda Tarihi Netleşti

Ayrılacağı Açıklanmıştı: Cennetin Çocukları'nın Başrolünün Diziye Veda Tarihi Netleşti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.01.2026 - 15:08

TRT 1'in yeni dizilerinden Cennetin Çocukları'nda arka arkaya ayırlıklar yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Arife'yi canlandıran Bihter Dinçel, diziye veda etmişti. Şimdi de Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncularından biri kadrodan ayrılıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, sadık izleyici kitlesiyle Uzak Şehir'e karşı muazzam bir direniş sergiliyor.

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, sadık izleyici kitlesiyle Uzak Şehir'e karşı muazzam bir direniş sergiliyor.

Haftanın en zor gününde yayınlanan Cennetin Çocukları son derece makul reyting oranları elde ederek ekran yolculuğuna devam ediyor. Kadrosundaki değişikliklerle gündem olan diziden geçtiğimiz hafta Arife'yi canlandıran Bihter Dinçel ayrılmıştı. Birsen Altuntaş, diziye başrol oyuncusunun da veda edeceğini duyurdu.

TRT dizisi Cennetin Çocukları'nın başrolü Melisa Şenolsun diziden ayrılıyor.

TRT dizisi Cennetin Çocukları'nın başrolü Melisa Şenolsun diziden ayrılıyor.

Altuntaş, başrol oyunculardan Melisa Şenolsun'un diziden ayrılacağını duyursa da net tarihi belirtmemişti. Yayınlanan son haberde Melisa Şenolsun'un 21. bölümde Cennetin Çocukları dizisinde veda edeceği açıklandı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
