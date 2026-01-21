Ayrılacağı Açıklanmıştı: Cennetin Çocukları'nın Başrolünün Diziye Veda Tarihi Netleşti
TRT 1'in yeni dizilerinden Cennetin Çocukları'nda arka arkaya ayırlıklar yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Arife'yi canlandıran Bihter Dinçel, diziye veda etmişti. Şimdi de Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncularından biri kadrodan ayrılıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, sadık izleyici kitlesiyle Uzak Şehir'e karşı muazzam bir direniş sergiliyor.
TRT dizisi Cennetin Çocukları'nın başrolü Melisa Şenolsun diziden ayrılıyor.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
