Survivor'da Oylama Sonuçlarını Duyan Eren'in Yüz İfadesi Dikkat Çekti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2026 - 09:17

Survivor 2026'nın yeni bölümünde Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını açıkladı. Gönüllüler takımında Eren, Onur Alp ve Erkan potada yer alırken Ünlüler takımı Bayhan'ın adını yazdı. Açıklanan halk oylaması sonucunda Bayhan 1. ve Onur Alp 3. olarak potadan çıkarken Eren ve Erkan düelloya çıkan isimler oldu. Oylama sonucunu öğrenen Eren'in yüz ifadesi bir anda değişirken adada yaptığı planların tutmaması ise gündem oldu.

Survivor 2026'da merakla beklenen eleme konseyi yapıldı.

Bayhan, Eren, Erkan ve Onur Alp eleme potasına giren isimler olurken Bayhan ve Onur Alp halk oylamasında en yüksek oyu alarak düelloya çıkmaktan kurtuldu. Bayhan erkekler oylamasındaki birincilik istikrarını sürdürürken Onur Alp'in Eren ve Erkan'dan fazla oy alarak potadan çıkması herkesi şaşırttı.

Eleme konseyinde oylama sonucunu duyan Eren'in yüz ifadesi dikkat çekti.

Potadan çıkacağından çok emin olan Eren, Bayhan ve Onur Alp'in kendisinden yüksek oy aldığını öğrenince epey şaşırdı ve yüz ifadesinin değişimi sosyal medyada gündem oldu. Eren, konseye gitmeden önce adada seyircinin Bayhan yerine Gönüllüler takımına oy vereceğini çünkü Bayhan'ın ünlü olduğunu belirtmişti. Ayrıca Onur Alp'le son dönemde ciddi tartışmalar yaşayan yarışmacı, düşük oy alması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Survivor'da Eren'in eleme konseyine gitmeden önceki konuşmaları ise tekrardan gündem oldu.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
