Survivor'da Oylama Sonuçlarını Duyan Eren'in Yüz İfadesi Dikkat Çekti
Survivor 2026'nın yeni bölümünde Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını açıkladı. Gönüllüler takımında Eren, Onur Alp ve Erkan potada yer alırken Ünlüler takımı Bayhan'ın adını yazdı. Açıklanan halk oylaması sonucunda Bayhan 1. ve Onur Alp 3. olarak potadan çıkarken Eren ve Erkan düelloya çıkan isimler oldu. Oylama sonucunu öğrenen Eren'in yüz ifadesi bir anda değişirken adada yaptığı planların tutmaması ise gündem oldu.
Survivor 2026'da merakla beklenen eleme konseyi yapıldı.
Eleme konseyinde oylama sonucunu duyan Eren'in yüz ifadesi dikkat çekti.
Survivor'da Eren'in eleme konseyine gitmeden önceki konuşmaları ise tekrardan gündem oldu.
