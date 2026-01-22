onedio
Uzak Şehir'de Sadakat'i Canlandıran Gonca Cilasun'un Dublörü Ortaya Çıktı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci
22.01.2026 - 10:32

Televizyonun fenomen dizisi Uzak Şehir'de 2 sezondur Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun, Instagram hesabından dublörüyle fotoğrafını paylaştı. Sadakat karakterinin sahnelerinde yer alan dublörün fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir enfes reyting oranlarıyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun'un kadrosunda yer aldığı dizide Albora Konağı'nın hanımağası Sadakat Albora'yı canlandıran Cilasun'un dizi için dublörü olduğu ortaya çıktı. 

Gonca Cilasun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dublörüyle bir pozunu paylaştı.

Uzak Şehir'de Gonca Cilasun'un dublörü ortaya çıktı.

Gonca Cilasun yaptığı paylaşımda 'Hep destek tam destek. Sadakat olmak vol2' ifadelerini kullandı.

Esra Demirci
