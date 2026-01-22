Uzak Şehir'de Sadakat'i Canlandıran Gonca Cilasun'un Dublörü Ortaya Çıktı
Televizyonun fenomen dizisi Uzak Şehir'de 2 sezondur Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun, Instagram hesabından dublörüyle fotoğrafını paylaştı. Sadakat karakterinin sahnelerinde yer alan dublörün fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Kanal D'nin ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir enfes reyting oranlarıyla ekrana gelmeye devam ediyor.
Uzak Şehir'de Gonca Cilasun'un dublörü ortaya çıktı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
