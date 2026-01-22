onedio
Dizi Final Yaptı Ama Oyuncular Bir Arada: Ben Leman Oyuncuları Yine Buluştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2026 - 15:01

NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmak durumunda kaldı. Ben Leman'ın Disney Plus'a geçeceğine dair türlü iddialar ortaya atılırken Ben Leman oyuncuları finalin ardından kopamadı.

NOW'ın yeni sezon için iddialı dizilerinden Ben Leman erken finaliyle hayal kırıklığı yaşattı.

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci gibi isimlerin rol aldığı Ben Leman, kemik kitlesiyle sosyal medyada adeta fenomene dönüşse de televizyonda istenilen reytingleri bir türlü elde edemedi. Final yapmasının ardından seyirciler ve dizi ekibi Disney Plus'a geçmek için türlü çalışmalar yürüttü fakat bunların olumlu sonuç alıp almadığı henüz belirsiz.

Ben Leman final yapsa da oyuncuları ayrılamadı.

Ben Leman oyuncuları dizi final yapmasına rağmen sık sık bir araya gelirken Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın ve Özgür Çevik'in beraber paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Duygu Sarışın, rol arkadaşlarıyla karesini 'Biz ayrılamayız' notuyla yayınladı.

