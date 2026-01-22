Dizi Final Yaptı Ama Oyuncular Bir Arada: Ben Leman Oyuncuları Yine Buluştu
NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmak durumunda kaldı. Ben Leman'ın Disney Plus'a geçeceğine dair türlü iddialar ortaya atılırken Ben Leman oyuncuları finalin ardından kopamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın yeni sezon için iddialı dizilerinden Ben Leman erken finaliyle hayal kırıklığı yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ben Leman final yapsa da oyuncuları ayrılamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın