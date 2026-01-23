Survivor'da Ceza Alan Lina Sinirden Set Çalışanına Kürekle Saldırdı
Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler takımı ceza alan taraf oldu. Ceza olarak küreklerle kum taşıyan takımdan Lina, sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Kendisini uyarlamaya gelen set çalışanına bağıran Lina, kürekle çalışanı kovaladı.
Survivor'ın yeni bölümünde şoke eden bir olay yaşandı.
Survivor'da Lina'nın çileden çıktığı anları buradan izleyebilirsiniz:
