Survivor'da Ceza Alan Lina Sinirden Set Çalışanına Kürekle Saldırdı

23.01.2026 - 17:57

Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler takımı ceza alan taraf oldu. Ceza olarak küreklerle kum taşıyan takımdan Lina, sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Kendisini uyarlamaya gelen set çalışanına bağıran Lina, kürekle çalışanı kovaladı.

Survivor'ın yeni bölümünde şoke eden bir olay yaşandı.

Survivor'da Gönüllüler takımı, ceza alan taraf olurken kürekle kum taşıyan Lina, hem yorgunluk hem sıcaktan iyice sinirlendi. Tam bu esnada bir set çalışanı Lina'yı uyarmaya gelirken genç yarışmacı çileden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Lina, kürekle set çalışanına saldırdı ve çığlıklar attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor'da Lina'nın çileden çıktığı anları buradan izleyebilirsiniz:

