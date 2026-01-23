onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW'ın Yeni Dizisi Yeraltı'nın Kadrosuna İki Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

NOW'ın Yeni Dizisi Yeraltı'nın Kadrosuna İki Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2026 - 16:33

NOW'ın yeni yıl için en iddialı işlerinden Yeraltı'nın hazırlıkları devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde yer aldığı Yeraltı dizisi 28 Ocak'ta yayınlanacak. Yeraltı dizisinin kadrosuna ise. iki sürpriz oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW, sezonun başından beri Yeraltı dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

NOW, sezonun başından beri Yeraltı dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Final yapan Hudutsuz Sevda'nın yeni versiyonu olarak tasarlanan Yeraltı'nda başrol yine Deniz Can Aktaş olurken genç oyuncuya Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım fragmanı ve yayın tarihi açıklanan Yeraltı 28 Ocak Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanırken Birsen Altuntaş, iddialı dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil olduğunu duyurdu.

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın kadrosuna iki kadın oyuncu geliyor.

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın kadrosuna iki kadın oyuncu geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zeynep Kumral ve Seray Özkan, çarşamba akşamlarına damga vurması beklenen Yeraltı'nda rol alacak. İki oyuncunun hangi rolle dizide yer alacağı ise henüz belirtilmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın