Mesut Özil ve Amine Özil Üçüncü Bebeklerini Kucağına Aldı

Lila Ceylan
05.04.2026 - 21:16

Mesut Özil ve Amine Özil çifti üçüncü kez kız bebek heyecanı yaşadı. İlk iki çocuklarında daha klasik isimler tercih eden çiftin, bu kez seçtiği isim sosyal medyada dikkat çekti.

Mesut Özil, futbol kariyerinin zirve yaptığı dönemden bu yana Türkiye’de en çok konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devlerinde forma giymesiyle global bir yıldız haline gelen Özil, özellikle Türkiye ile kurduğu bağ ve özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 

Özel hayatında ise uzun yıllardır Amine Gülşe ile mutlu bir birliktelik sürdüren Özil, 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri haline gelen ikili, o günden bu yana hem ilişkileri hem de aile hayatlarıyla yakından takip ediliyor.

Mesut Özil ve Amine Özil çifti, evliliklerinin ardından kısa sürede ailelerini büyütmüştü.

Çiftin ilk kızları Eda, 2020 yılında dünyaya gelirken; ikinci kızları Ela ise 2022’de doğmuştu. 

Geçtiğimiz aylarda üçüncü bebek müjdesini veren çift bugün üçüncü bebeklerini kucağına aldı. Üçüncü kez kız bebek sahibi olan Özil çifti, bu kez isim tercihiyle de konuşuldu. İlk iki kızlarında daha klasik isimlere yönelen Mesut ve Amine Özil’in, bu kez daha yeni nesil bir isim seçtiği görüldü. 

Çiftin minik kızlarına Elisa adını verdiği öğrenildi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
