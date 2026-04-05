Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş Aile Arasında Nişanlandı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.04.2026 - 21:52

Hasan Can Kaya’dan haftalar önce ortaya atılan nişan iddiaları sonunda doğrulandı. Kaya, geçtiğimiz saatlerde Duygu Karabaş ile aile arasında sessiz sedasız nişanlandı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hasan Can Kaya, son yıllarda Türkiye’nin en çok konuşulan ve en sevilen stand-up isimlerinden biri haline gelmeyi başardı.

Özellikle Konuşanlar programıyla yakaladığı çıkış, onu sadece dijital platformların değil, geniş kitlelerin de vazgeçilmez isimlerinden biri yaptı. 

Sahnedeki doğaçlama yeteneği, izleyiciyle kurduğu güçlü iletişim ve kendine has mizah diliyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kaya, her yeni bölümüyle gündem yaratmaya devam etti. Hala da ediyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve uzun süredir adı herhangi biriyle anılmayan Hasan Can Kaya’dan geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir haber gelmişti.

Ünlü komedyenin Duygu Karabaş isimli bir hanımefendiyle 29 Mart'ta nişanlanacağı iddia edilmiş, ancak Kaya’dan bu konuya dair herhangi bir açıklama gelmemişti. Bir de üstüne nişan ertelenince kafadaki soru işaretleri artmıştı. 

Yetmemiş, Hasan Can Kaya bir magazin sayfasına yazdığı “Yalan ya” mesajı yazınca iddiaları yalanlıyor mu diye düşündürtmüş, kafaları iyice karıştırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derken beklenen gelişme geldi! Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş, bugün aile arasında sessiz sedasız nişanlandı.

Nişandan ilk karelerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte çift kısa sürede gündem olurken, yan yana görüntülenen ikiliye “çok yakışmışlar” yorumları da peş peşe geldi. 

Bizden de çifte mutluluklar diyelim... Görünen o ki düğün çok da uzak değil!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
