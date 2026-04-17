Şarkıcı Rıza Tamer'in Ölümü Şüpheli Bulundu: "Zehirlenme" Detayı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2026 - 13:00

Müzik dünyasından gelen acı haberle gündeme gelen Rıza Tamer'in ani ölümü, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bodrum’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki şarkıcının yaşamını yitirmesi, sevenlerini yasa boğarken; olayın şüpheli bulunmasıyla birlikte gözler başlatılan soruşturmaya çevrildi.

Reklam

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Rıza Tamer Şişman’dan gelen acı haber müzik dünyasında üzüntü yarattı.

Edinilen bilgilere göre 43 yaşındaki şarkıcı, evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın, Çırkan Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. İddiaya göre Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını aldıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan sanatçı, arkadaşıyla birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada durumunun ağırlaşması üzerine özel bir hastaneye sevk edilen Tamer, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Rıza Tamer Şişman’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla sanatçının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
