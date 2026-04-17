Yokluktan Sahneye: Hayatını Kaybeden Rıza Tamer’in Yürek Burkan Hikayesi

Rıza Tamer, 2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda güçlü sesi ve sahne enerjisiyle kısa sürede dikkat çekti. Popstar yarışmasında 3. olan ve adını duyurmayı başaran Rıza Tamer'i unutulmaz yapan yalnızca performansı değil, sahnedeki duruşuydu.

Yarışmanın jürilerinden biri olan Deniz Seki'nin “Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var.” ifadeleri sonrası Rıza Tamer’in ''Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var.'' cevabı hafızalara kazınmıştı.

Bu cümleyle sahnede adeta rest çeken Tamer, jüri üyelerinin mimiklerine de yansıyan bir gerginliğe neden oldu. Rıza Tamer’in bu çıkışı gündem olurken, halk oylamasıyla yoluna devam etti. Yarışmayı üçüncü sırada tamamladı ve jürinin değil halkın desteğiyle sahnede kalmayı başardı. O anlar, Popstar tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Ancak yarışma sonrası beklediği popülarite ve desteği bulamayan Rıza Tamer, maddi zorluklarla savaşmaya başladı.