Evinde Aniden Fenalaşan Şarkıcı Rıza Tamer Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2026 - 10:11

Bodrum’dan gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Rıza Tamer’in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu iddiası ise sevenlerini endişelendirdi. İşte Rıza Tamer’in sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiler…

Kaynak: Bodrum Sıcak Haber

Son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Rıza Tamer, özellikle dijital platformlarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

Popstar yarışmasıyla adını duyuran ardından Benden Sonra parçası ile büyük bir popülarite kazanan Rıza Tamer zaman zaman gündeme geliyordu.

Kendine has yorumu ve duygusal şarkılarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tamer, sosyal medyada viral olan parçalarıyla da popülerliğini artırmıştı.

Bodrum Sıcak Haber'in paylaşımına göre, Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde yaşayan Rıza Tamer, akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştı.

İddiaya göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra dinlenmek üzere uzanan sanatçı, bir süre sonra bulantı ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Tamer, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Rıza Tamer Kimdir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
