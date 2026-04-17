Popstar Yarışmasıyla Ünlenen Rıza Tamer Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2026 - 10:22

Geçtiğimiz saatlerde evinde fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılan ve durumu ağır seyreden Rıza Tamer’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şarkıcının basın danışmanı ölüm haberini '10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım' şeklinde duyurdu.

Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde yaşayan Rıza Tamer’in, akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştığı öğrenilmişti. İddiaya göre sanatçı, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra dinlenmek üzere uzandı. Bir süre sonra şiddetli bulantı ve solunum sıkıntısı yaşamaya başlayan Tamer için yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Tamer’in, hastanede tedavi altına alındığı süreçte sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilmişti.

Kısa süre sonra ise acı haber geldi. Şarkıcının basın danışmanı, ölüm haberini “10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım” sözleriyle duyurdu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
