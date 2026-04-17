İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Tek Celsede Boşandı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2026 - 11:59

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen İrem Helvacıoğlu, bu kez evliliğiyle konuşuluyor. 2024 yılında hayatını Ural Kaspar ile birleştiren Helvacıoğlu’nun evliliği, sürpriz bir şekilde sona erdi. Üstelik ayrılık, tek celsede gerçekleşti.

Oyunculuk kariyerinde özellikle Sen Anlat Karadeniz dizisiyle geniş kitlelere ulaşan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri oldu.

Ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile yeniden bir araya geldiğini sosyal medya üzerinden duyuran oyuncu, ilişkisine ikinci bir şans vermişti.

Bu sürpriz barışmanın ardından çift, 28 Ekim 2024’te nikah masasına oturarak evlenmiş ve bu ani karar magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

Helvacıoğlu ve Kaspar çifti, evliliklerinden kısa süre sonra da ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin Sora adını verdikleri kızları 2025 yılında dünyaya geldi. Bebek haberleriyle mutluluklarını paylaşan ikili, bir dönem “aile pozlarıyla” da dikkat çekmişti.

Ancak bu mutlu aile tablosu çok uzun sürmedi. Kasım 2025’ten itibaren İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar cephesinde işlerin yolunda gitmediğine dair iddialar kulislerde dolaşmaya başladı.

Çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki söylentiler kısa sürede büyüyerek magazin gündemine yerleşti.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar’ın 1,5 yıl süren evliliği resmen bitti.

2. Sayfa’nın haberine göre; çiftin boşanma süreci anlaşmalı olarak ve tek celsede tamamlandı.

2025 yılında Sora adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin, kısa sürede evliliklerini sonlandırması magazin gündemine bomba gibi düştü. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, evlilikleri boyunca birkaç kez ayrılık iddialarıyla konuşulmuştu.

Ancak Helvacıoğlu, o dönem çıkan haberleri net bir dille yalanlamış, ilişkilerinin devam ettiğini ifade etmişti.

Boşanma sonrası en dikkat çeken detay ise Helvacıoğlu’nun sosyal medya hamlesi oldu.

Oyuncunun “Kaspar” soyadını profilinden kaldırdığı, Ural Kaspar ile olan fotoğraflarını sildiği görüldü.

Boşanma sonrası ilk paylaşım geldi.

Boşanmasının ardından, Helvacıoğlu Beykoz'da bulunan Yuşa Türbesi'ni ziyaret etti ve Instagram profilinden Kaspar soyadı ile aşk karelerini sildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
