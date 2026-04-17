İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Tek Celsede Boşandı!

Ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile yeniden bir araya geldiğini sosyal medya üzerinden duyuran oyuncu, ilişkisine ikinci bir şans vermişti.

Bu sürpriz barışmanın ardından çift, 28 Ekim 2024’te nikah masasına oturarak evlenmiş ve bu ani karar magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

Helvacıoğlu ve Kaspar çifti, evliliklerinden kısa süre sonra da ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin Sora adını verdikleri kızları 2025 yılında dünyaya geldi. Bebek haberleriyle mutluluklarını paylaşan ikili, bir dönem “aile pozlarıyla” da dikkat çekmişti.

Ancak bu mutlu aile tablosu çok uzun sürmedi. Kasım 2025’ten itibaren İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar cephesinde işlerin yolunda gitmediğine dair iddialar kulislerde dolaşmaya başladı.

Çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki söylentiler kısa sürede büyüyerek magazin gündemine yerleşti.