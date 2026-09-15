Halkın Yüzde 90'ı Göç İçin Başvurdu: Sular Altında Kalmadan Önce Kendini Metaverse'e Kopyalayan Ülke
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Pasifik'in ortasında, Avustralya ile Hawaii'nin tam arasında duran Tuvalu'nun toplam nüfusu 11 bin kişi. Bazı projeksiyonlara göre ülke 2100'e kadar tamamen suların altında kalabilir. Deniz seviyesi son 30 yılda çoktan 21 santimetre yükseldi bile. Halkın büyük bölümü artık gitmeye hazırlanıyor, hükümet ise bambaşka bir hazırlık yapıyor: Ülkenin dijital bir kopyası çıkarılıyor!
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Deniz Seviyesi 30 Yılda 21 Santimetre Yükseldi, Adanın Tek Ana Yolu Deniz Suyunun Altında Kaldı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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