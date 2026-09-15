Halkın Yüzde 90'ı Göç İçin Başvurdu: Sular Altında Kalmadan Önce Kendini Metaverse'e Kopyalayan Ülke

Tuvalu halkı dokuz mercan adası ve atolüne yayılmış durumda, toplam nüfus 11 bin civarında. Deniz seviyesinin 30 yılda 21 santimetre yükselmesi kâğıt üzerinde küçük bir rakam gibi görünse de denizden yüksekliği çok düşük olan bu mercan adaları için her şeyi değiştiriyor. Halk artık şiddetli gelgitlerle, sıklaşan fırtınalarla ve ağır hava olaylarıyla uğraşıyor. Şubat aylarında yaşanan 'kral gelgitleri' ise son yıllarda tanınmaz hale geldi.

Niuone Eliuta 2024'te yaşananları şöyle anlatmıştı: 'Bahar ya da kral gelgitleri şubatta hep olur, ama bu yılki daha önce tanık olduğumuz hiçbir şeye benzemiyor.' Eliuta'ya göre o hafta adanın tek ana yolu doğanın öfkesine yenik düşmüş, deniz suyu sellerinin altında kalmıştı. Ulaşımın kesildiği o günlerde çok sayıda Tuvalulunun aklından aynı soru geçiyordu: Bu adada bir geleceğimiz var mı?

Su kıtlığı, mercan ağarması, sıcak iklimin getirdiği vektör kaynaklı hastalıklar ve sertleşen hava olayları da adadaki hayatın her alanını tehdit ediyor.