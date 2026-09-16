Geçen Yıl Binlerce Türk Ziyaret Etti: Avrupa Ülkesinden Yeni Turist Kararı!

İspanya 2025'te 96,8 milyon uluslararası turist ağırladı; turizm ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 12,6'sını oluşturuyor ve yaklaşık 3 milyon kişiye iş sağlıyor. Ama bu büyüme özellikle Barcelona gibi kentlerde ve kıyı bölgelerinde konut, kalabalıklaşma ve yaşam maliyeti baskısını artırdı.

İspanya Turizm Ofisi'nin Körfez bölgesi direktörü Carlos Ruiz González, Dubai'deki Arabian Travel Market'te yaptığı sunumda bazı bölgeleri 'başarının altında ezilen destinasyonlar' diye tanımladı.

200'den fazla uzman, şirket ve kurumun görüşüyle hazırlanan Turizm 2030 planı da iklim değişikliği, istihdam, konut baskısı, aşırı kalabalıklaşma ve kırsalın nüfus kaybı başlıklarına odaklanıyor. Stratejide beş ana grup var: yerel halk, destinasyonlar, işletmeler, turizm çalışanları ve ziyaretçiler. Ruiz González'in vurgusuna göre yerel halk artık bir 'yan etki' değil, temel hedef kitle. İnsanların konut satın alabilmesi ve günlük hayatını turizm baskısı altında yaşamaması gerekiyor.

Peki bu pratikte ne anlama geliyor?

Turespaña, zaten yoğun ilgi gören bazı destinasyonların daha fazla tanıtıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. Bunun yerine Pireneler, Picos de Europa ve Madrid yakınlarındaki Sierra de Guadarrama gibi doğa ve yürüyüş bölgeleri ile Castilla'daki tarihi kentler ve küçük yerleşimler öne çıkarılacak.

Ülkenin geniş yüksek hızlı tren ağı da bu dağılımı kolaylaştıran araçlardan biri olarak görülüyor. Plan üç aşamalı bir yol haritasına dayanıyor ve iki yıllık eylem planlarıyla uygulanacak.

Ruiz González hedefi şöyle özetliyor: Turizmi azaltmak değil, ülkenin farklı destinasyonlarını 'çözümün parçası' haline getirmek. Türkiye'den İspanya'ya gidenler de önümüzdeki yıllarda Barcelona ve Madrid'in yanına dağ kasabalarını, iç bölgeleri ve daha uzun konaklamaları ekleyebilir.