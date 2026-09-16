Geçen Yıl Binlerce Türk Ziyaret Etti: Avrupa Ülkesinden Yeni Turist Kararı!
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Son yıllarda Barcelona'ya, Madrid'e, Balear Adaları'na giden Türk sayısı hızla artıyor. Sevilen bir Avrupa ülkesi olan İspanya artık Türkiye'den Avrupa'ya yapılan tatillerin ilk sıralarında. Fakat İspanya'nın bu turist artışı, bazı düzenlemeleri de beraberinde getirdi.
İspanya bu yıl yaklaşık 100 milyon uluslararası ziyaretçiye ulaşmaya hazırlanıyor ve aşırı turizmin yarattığı baskıyı azaltmak için 'Turizm 2030' planını devreye sokuyor. Yeni plana göre, Türk gezginleri önümüzdeki yıllarda farklı rotalar bekliyor.
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Türkiye'den Geçen Yıl 642 Bin Kişi Gitti: İspanya Şubat Ayında İlk Kez İstanbul'da Tanıtım Yaptı
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Peki İspanya'da nasıl bir değişiklik yapılacak?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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