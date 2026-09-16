article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Geçen Yıl Binlerce Türk Ziyaret Etti: Avrupa Ülkesinden Yeni Turist Kararı!

Geçen Yıl Binlerce Türk Ziyaret Etti: Avrupa Ülkesinden Yeni Turist Kararı!

İspanya tatil
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 15:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son yıllarda Barcelona'ya, Madrid'e, Balear Adaları'na giden Türk sayısı hızla artıyor. Sevilen bir Avrupa ülkesi olan İspanya artık Türkiye'den Avrupa'ya yapılan tatillerin ilk sıralarında. Fakat İspanya'nın bu turist artışı, bazı düzenlemeleri de beraberinde getirdi. 

İspanya bu yıl yaklaşık 100 milyon uluslararası ziyaretçiye ulaşmaya hazırlanıyor ve aşırı turizmin yarattığı baskıyı azaltmak için 'Turizm 2030' planını devreye sokuyor. Yeni plana göre, Türk gezginleri önümüzdeki yıllarda farklı rotalar bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'den Geçen Yıl 642 Bin Kişi Gitti: İspanya Şubat Ayında İlk Kez İstanbul'da Tanıtım Yaptı

Türkiye'den Geçen Yıl 642 Bin Kişi Gitti: İspanya Şubat Ayında İlk Kez İstanbul'da Tanıtım Yaptı

İspanya'nın bu kararı Türkiye'den giden gezginleri doğrudan ilgilendiriyor, çünkü iki ülke arasındaki turist trafiği hızla büyüyor. 

İspanya Turizm Enstitüsü Turespaña'nın paylaştığı verilere göre 2024'te Türkiye'den İspanya'ya seyahat eden ziyaretçi sayısı yüzde 79,5 arttı, toplam turizm harcaması ise yüzde 118 yükseldi. 2025'te ise ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,92 artarak 642.148'e ulaştı. Türk ziyaretçilerin toplam harcaması 872 milyon euro olarak kaydedildi; kişi başı ortalama seyahat harcaması 1.943 euro, günlük ortalama harcama ise 395 euro.

Bu rakamlar İspanya için yeterince dikkat çekici olmuş olacak ki Turespaña, Türkiye pazarına yönelik ilk doğrudan tanıtım etkinliğini şubat ayında İstanbul'da düzenledi. 'Merhaba İspanya' adlı üç günlük programda 200'den fazla Türk seyahat acentası, 5 havayolu ve 31 İspanyol kurum bir araya geldi; iki bine yakın ikili iş görüşmesi yapıldı.

Peki İspanya'da nasıl bir değişiklik yapılacak?

Peki İspanya'da nasıl bir değişiklik yapılacak?

İspanya 2025'te 96,8 milyon uluslararası turist ağırladı; turizm ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 12,6'sını oluşturuyor ve yaklaşık 3 milyon kişiye iş sağlıyor. Ama bu büyüme özellikle Barcelona gibi kentlerde ve kıyı bölgelerinde konut, kalabalıklaşma ve yaşam maliyeti baskısını artırdı. 

İspanya Turizm Ofisi'nin Körfez bölgesi direktörü Carlos Ruiz González, Dubai'deki Arabian Travel Market'te yaptığı sunumda bazı bölgeleri 'başarının altında ezilen destinasyonlar' diye tanımladı. 

200'den fazla uzman, şirket ve kurumun görüşüyle hazırlanan Turizm 2030 planı da iklim değişikliği, istihdam, konut baskısı, aşırı kalabalıklaşma ve kırsalın nüfus kaybı başlıklarına odaklanıyor. Stratejide beş ana grup var: yerel halk, destinasyonlar, işletmeler, turizm çalışanları ve ziyaretçiler. Ruiz González'in vurgusuna göre yerel halk artık bir 'yan etki' değil, temel hedef kitle. İnsanların konut satın alabilmesi ve günlük hayatını turizm baskısı altında yaşamaması gerekiyor.

Peki bu pratikte ne anlama geliyor? 

Turespaña, zaten yoğun ilgi gören bazı destinasyonların daha fazla tanıtıma ihtiyacı olmadığını söylüyor. Bunun yerine Pireneler, Picos de Europa ve Madrid yakınlarındaki Sierra de Guadarrama gibi doğa ve yürüyüş bölgeleri ile Castilla'daki tarihi kentler ve küçük yerleşimler öne çıkarılacak.

Ülkenin geniş yüksek hızlı tren ağı da bu dağılımı kolaylaştıran araçlardan biri olarak görülüyor. Plan üç aşamalı bir yol haritasına dayanıyor ve iki yıllık eylem planlarıyla uygulanacak. 

Ruiz González hedefi şöyle özetliyor: Turizmi azaltmak değil, ülkenin farklı destinasyonlarını 'çözümün parçası' haline getirmek. Türkiye'den İspanya'ya gidenler de önümüzdeki yıllarda Barcelona ve Madrid'in yanına dağ kasabalarını, iç bölgeleri ve daha uzun konaklamaları ekleyebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın