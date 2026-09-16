Karşımızdaki Kişi Esneyince Neden Refleks Olarak Esneriz?

Beyninizde 'ayna nöron' adı verilen hücreler, başkasının yaptığı bir hareketi izlerken de -tıpkı o hareketi siz yapıyormuşsunuz gibi- aktif hale geliyor. Birinin esnediğini gördüğünüzde bu hücreler devreye giriyor ve gördüğünüz hareketi zihninizde bir nevi prova ediyor. Bu simülasyon bazı durumlarda gerçek bir esnemeyi tetiklemeye yetiyor.

Bu yüzden bulaşıcı esneme sadece görsel bir taklit değil, beynin sosyal hareketleri anlamlandırma sisteminin bir yan etkisi olarak ortaya çıkıyor.