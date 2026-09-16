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Karşımızdaki Kişi Esneyince Neden Refleks Olarak Esneriz?

Karşımızdaki Kişi Esneyince Neden Refleks Olarak Esneriz?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 15:32
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Karşınızdaki biri esnediğinde, siz hiç yorgun olmasanız bile birkaç saniye içinde kendinizi esnerken bulduğunuz oldu mu? Hatta esnemeyle ilgili bir yazı okurken bile bazı insanlarda aynı etki ortaya çıkabiliyor. Araştırmalara göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40 ila 60'ı bu şekilde 'bulaşıcı esneme' yaşıyor. İlginç olan şu: bu bulaşma rastgele değil, en çok tanıdığınız ve yakın hissettiğiniz kişilerin esnemesiyle tetikleniyor, yabancıların esnemesiyle çok daha az. Peki beyniniz bir esnemeyi görünce neden onu taklit etme ihtiyacı duyuyor?

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Ayna Nöronlar Gördüğünüz Hareketi Zihninizde Simüle Ediyor

Ayna Nöronlar Gördüğünüz Hareketi Zihninizde Simüle Ediyor

Beyninizde 'ayna nöron' adı verilen hücreler, başkasının yaptığı bir hareketi izlerken de -tıpkı o hareketi siz yapıyormuşsunuz gibi- aktif hale geliyor. Birinin esnediğini gördüğünüzde bu hücreler devreye giriyor ve gördüğünüz hareketi zihninizde bir nevi prova ediyor. Bu simülasyon bazı durumlarda gerçek bir esnemeyi tetiklemeye yetiyor.

Bu yüzden bulaşıcı esneme sadece görsel bir taklit değil, beynin sosyal hareketleri anlamlandırma sisteminin bir yan etkisi olarak ortaya çıkıyor.

Empati Kurma Becerisi Yüksek Olanlar Daha Kolay Esniyor

Empati Kurma Becerisi Yüksek Olanlar Daha Kolay Esniyor

Araştırmalar, empati ve sosyal bağ kurma becerisiyle ilgili testlerde daha iyi performans gösteren kişilerin bulaşıcı esnemeye de daha yatkın olduğunu gösteriyor. Bu da esnemenin, beynin başkalarının duygusal ve fiziksel durumunu 'okuma' sistemiyle bağlantılı olduğu fikrini destekliyor.

Ayrıca bu bulaşma kör bir refleks değil, sosyal yakınlığa duyarlı: araştırmalara göre insanlar tanıdıkları ve yakın hissettikleri kişilerin esnemesinden, hiç tanımadıkları birinin esnemesine göre çok daha kolay etkileniyor. Yani o esneme, aslında beyninizin size kimlerle duygusal olarak bağlı olduğunuzu hatırlatan sessiz bir işaret olabilir.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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