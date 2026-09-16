Karşımızdaki Kişi Esneyince Neden Refleks Olarak Esneriz?
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Karşınızdaki biri esnediğinde, siz hiç yorgun olmasanız bile birkaç saniye içinde kendinizi esnerken bulduğunuz oldu mu? Hatta esnemeyle ilgili bir yazı okurken bile bazı insanlarda aynı etki ortaya çıkabiliyor. Araştırmalara göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40 ila 60'ı bu şekilde 'bulaşıcı esneme' yaşıyor. İlginç olan şu: bu bulaşma rastgele değil, en çok tanıdığınız ve yakın hissettiğiniz kişilerin esnemesiyle tetikleniyor, yabancıların esnemesiyle çok daha az. Peki beyniniz bir esnemeyi görünce neden onu taklit etme ihtiyacı duyuyor?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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