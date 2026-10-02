Birinin Sizden Hoşlandığını Gösteren Tuhaf Bir Fiziksel İşaret Bulundu

Biriyle buluştuğunuzda aklınızı kurcalayan o soru: 'Acaba benden hoşlanıyor mu?' Gülümsemeler, göz teması ve mesajlara verilen cevapların hızı bir yana, bilim insanları bu soruya çok daha beklenmedik bir yerden cevap buldu: Bedeninizin sallanışı.

Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nin LIVELab laboratuvarında yapılan ve Social Cognitive and Affective Neuroscience dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, iki kişinin bedenlerinin konuşma sırasında birbirine ne kadar uyumlu salındığı, uzun süreli bir ilişkiye duyulan ilgiyi öngörebiliyor.

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