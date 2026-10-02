Birinin Sizden Hoşlandığını Gösteren Tuhaf Bir Fiziksel İşaret Bulundu
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Biriyle buluştuğunuzda aklınızı kurcalayan o soru: 'Acaba benden hoşlanıyor mu?' Gülümsemeler, göz teması ve mesajlara verilen cevapların hızı bir yana, bilim insanları bu soruya çok daha beklenmedik bir yerden cevap buldu: Bedeninizin sallanışı.
Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nin LIVELab laboratuvarında yapılan ve Social Cognitive and Affective Neuroscience dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, iki kişinin bedenlerinin konuşma sırasında birbirine ne kadar uyumlu salındığı, uzun süreli bir ilişkiye duyulan ilgiyi öngörebiliyor.
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Laboratuvar bir günlüğüne flört mekanına dönüştü
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Her hareket kaydedildi
Uyumlu sallanan, uzun süreli ilişki istiyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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