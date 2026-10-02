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Birinin Sizden Hoşlandığını Gösteren Tuhaf Bir Fiziksel İşaret Bulundu

Birinin Sizden Hoşlandığını Gösteren Tuhaf Bir Fiziksel İşaret Bulundu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 10:33
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Biriyle buluştuğunuzda aklınızı kurcalayan o soru: 'Acaba benden hoşlanıyor mu?' Gülümsemeler, göz teması ve mesajlara verilen cevapların hızı bir yana, bilim insanları bu soruya çok daha beklenmedik bir yerden cevap buldu: Bedeninizin sallanışı.

Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nin LIVELab laboratuvarında yapılan ve Social Cognitive and Affective Neuroscience dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, iki kişinin bedenlerinin konuşma sırasında birbirine ne kadar uyumlu salındığı, uzun süreli bir ilişkiye duyulan ilgiyi öngörebiliyor.

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Laboratuvar bir günlüğüne flört mekanına dönüştü

Laboratuvar bir günlüğüne flört mekanına dönüştü

LIVELab'deki ekip aslında romantik ilişkileri incelemiyordu. Araştırmacılar, insanlar birlikte bir iş yaparken hareketlerinin nasıl uyumlu hale geldiğini, yani 'kişiler arası senkronizasyonu' araştırıyordu. Çalışmanın baş yazarı Andrew Chang'ın anlattığına göre ekip, daha önceki bir çalışmada insanların beden dilinden, özellikle de bedenlerinin salınımından ne kadar iyi işbirliği yaptıklarını ölçebilen bir yöntem geliştirmişti.

Araştırmacılar bu yöntemi bu kez hızlı flörtte denemeye karar verdi. Laboratuvarın konser salonu kafe masalarıyla düzenlendi ve bekar gönüllüler dörder dakikalık kısa buluşmalara katıldı.

Her hareket kaydedildi

Her hareket kaydedildi

Katılımcılara hareketlerini takip eden hareket yakalama (motion capture) işaretçileri takıldı, buluşmalar da kızılötesi kameralarla kaydedildi. Her buluşmanın ardından katılımcılar, karşılarındaki kişiyle uzun ya da kısa süreli bir ilişki isteyip istemediklerini ve onunla yeniden buluşmak isteyip istemediklerini gizlice anketlerle bildirdi.

Araştırmacılar, sonuçların yalnızca çekicilikten etkilenmemesi için katılımcıların birbirlerini ne kadar fiziksel olarak çekici bulduğunu da hesaba kattı.

Uyumlu sallanan, uzun süreli ilişki istiyor

Uyumlu sallanan, uzun süreli ilişki istiyor

Sonuç ilginçti: Bedenlerin yönlü olarak birbirine uyum sağlaması, yani bir kişinin salınımının karşısındakinin salınımını ne kadar iyi öngördüğü, uzun süreli bir ilişkiye duyulan ilgiyi tahmin ediyordu. Üstelik bu, fiziksel çekicilik hesaba katıldığında bile geçerliydi. Ancak aynı uyum, kısa süreli ilişkilere duyulan ilgiyi öngörmüyordu.

Araştırmacılara göre bu uyum, iki kişi arasındaki iletişimin kalitesini ve dolayısıyla kişiliklerin ne kadar uyumlu olduğunu yansıtıyor. Ekip, aynı durumu daha önce müzik topluluğu çalışmalarında da gözlemiş: Orada da müzisyenlerin bedenlerinin uyumlu salınımı, performansın kalitesini öngörüyordu.

Yani bundan sonraki buluşmanızda, karşınızdaki kişinin minik hareketlerine bile dikkat edin!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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