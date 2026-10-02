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Pegasus, Çekya Hava Yolları'nı Devraldı: 142 Milyon Euroluk Anlaşmayla Filo 175 Uçağı Aştı

Pegasus, Çekya Hava Yolları'nı Devraldı: 142 Milyon Euroluk Anlaşmayla Filo 175 Uçağı Aştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 09:28
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Pegasus Hava Yolları, Orta ve Doğu Avrupa'nın köklü hava yolu gruplarından Smartwings'i bünyesine kattı. Gerekli tüm düzenleyici onayların alınmasının ardından Çekya Hava Yolları (CSA) ve Smartwings Grubu'nun satın alımı tamamlandı; iki hava yolunun filosundaki toplam uçak sayısı 175'i aştı, kesin sipariş sayısı ise 140'a çıktı.

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Pegasus, Smartwings'in yüzde 100'ünü 142,3 milyon euro karşılığında aldı ve markayı yaşatacağını duyurdu.

Pegasus, Smartwings'in yüzde 100'ünü 142,3 milyon euro karşılığında aldı ve markayı yaşatacağını duyurdu.

Pegasus'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yansıyan bildirimine göre devir 1 Ekim 2026'da tamamlandı. Smartwings Grubu'nun sermayesinin tamamı 142 milyon 291 bin 526 euroya alındı, pay başına fiyat 71,15 euro olarak belirlendi. Payların yüzde 70'i doğrudan, yüzde 30'u dolaylı yoldan Pegasus'a geçti. İşlem bedeli, şirketin son yıllık gelirinin yüzde 4,2'sine denk geliyor. Bazı haber kaynaklarında tutar 154 milyon euro olarak geçiyor; bu rakamın önceki ortaklardan devralınan alacakları da kapsadığı belirtiliyor.

Satın alınan yapı yalnızca Smartwings'ten ibaret değil: Çekya'nın bayrak taşıyıcı markası České aerolinie (Czech Airlines) de grubun içinde yer alıyor. Çekya Rekabet Kurumu (ÚOHS) birleşmeye şartlı onay verdi; Prag-Antalya hattındaki slot düzenlemeleri bu şartların başında geliyor.

Rakamlar büyük. 1990'da kurulan, 2005'te düşük maliyetli modele geçen Pegasus bugün 57 ülkede 161 noktaya uçuyor. Smartwings ise 20 ülkede yaklaşık 80 destinasyona sefer düzenleyen, tatil odaklı bir bölge devi. İki ağ birleştiğinde 175'ten fazla uçaklık bir filo ve 140 kesin sipariş ortaya çıkıyor.

Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, 'Birlikte daha fazla büyüyebilir ve misafirlerimize her iki hava yolunun tek başına sunabileceğinden daha fazla seçenek sunabiliriz' dedi. Smartwings'in kurucusu Jiří Šimáně ise 'Pegasus'un bu güçlü yönleri ileriye taşıyacak doğru ortak olduğuna inanıyoruz' ifadelerini kullandı. Smartwings, mevcut markası ve operasyonlarıyla bağımsız çalışmaya devam edecek; Pegasus'un operasyonel tecrübesinden, dijitalleşme altyapısından ve düşük maliyetli iş modelinden yararlanması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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