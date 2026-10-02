Pegasus, Çekya Hava Yolları'nı Devraldı: 142 Milyon Euroluk Anlaşmayla Filo 175 Uçağı Aştı
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Pegasus Hava Yolları, Orta ve Doğu Avrupa'nın köklü hava yolu gruplarından Smartwings'i bünyesine kattı. Gerekli tüm düzenleyici onayların alınmasının ardından Çekya Hava Yolları (CSA) ve Smartwings Grubu'nun satın alımı tamamlandı; iki hava yolunun filosundaki toplam uçak sayısı 175'i aştı, kesin sipariş sayısı ise 140'a çıktı.
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Pegasus, Smartwings'in yüzde 100'ünü 142,3 milyon euro karşılığında aldı ve markayı yaşatacağını duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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