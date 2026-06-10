Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Viral Olan Fotoğrafı Hakkında İlk Açıklama
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan birkaç gündür gündemden düşmeyen sandalye fotoğrafıyla ilgili açıklama geldi. Ece Erken'e konuşan ünlü teknik direktör yapılan şakalar hakkında bu tip durumlara alışkın olduğunu sözlerine ekledi.
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CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la bir söyleşi yapmıştı.
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Ünlü teknik direktör günler sonra o fotoğrafla ilgili konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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