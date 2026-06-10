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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Viral Olan Fotoğrafı Hakkında İlk Açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Viral Olan Fotoğrafı Hakkında İlk Açıklama

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.06.2026 - 18:13
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan birkaç gündür gündemden düşmeyen sandalye fotoğrafıyla ilgili açıklama geldi. Ece Erken'e konuşan ünlü teknik direktör yapılan şakalar hakkında bu tip durumlara alışkın olduğunu sözlerine ekledi.

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CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la bir söyleşi yapmıştı.

CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la bir söyleşi yapmıştı.

Yücetürk bu söyleşiyi X hesabından duyurdu. Ancak Yücetürk'ün kullandığı fotoğrafa birbirinden ilginç yorumlar gelmiş, aynı fotoğraf adeta bir caps akımına dönüşmüştü. Buruk o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu.

Ünlü teknik direktör günler sonra o fotoğrafla ilgili konuştu.

Ünlü teknik direktör günler sonra o fotoğrafla ilgili konuştu.

Buruk, Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken aracılığıyla şu mesajı iletti: 

'Çok takip edemedim, ben tam oturmuştum, o da ayakta durmuş. Olay bu. Bütün sene benimle uğraştıkları için ben alışığım bunlara...'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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