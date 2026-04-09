Kılık Değiştirdi: Yurt Dışındaki Boş Türk Restoranı İçerik Üreticisi Tarafından Tekrar Canlandırıldı

New Jersey’de kısa süre önce açılmış ama müşteri çekmekte zorlanan Afiyet adlı aile işletmesi Türk restoranı, sosyal medyanın gücünü ve insan iyiliğinin zincirleme etkisini gözler önüne seren bir hikayeye konu oldu.

Videoda, genç bir içerik üreticisi restoranı ziyaret etmek için ilginç bir yöntem seçti. Tarafsız bir yorum yapabilmek adına peruk ve bandana ile kılık değiştirdi. Restoranın neredeyse boş olduğunu görünce, menüdeki klasik Türk lezzetlerini tek tek denemeye karar verdi. Biber dolması, karnıyarık, döner ve lahmacun gibi favoriler masasına geldi. Her bir tabağın tadına bakarken yüzünde hayranlık ve şaşkınlık ifadeleri belirdi.

Ziyaretin sonunda, 81 dolarlık hesabın üstüne tam 100 dolar bahşiş bırakarak kasadaki çalışanı hem şaşırttı hem de mutlu etti.