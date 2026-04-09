Kılık Değiştirdi: Yurt Dışındaki Boş Türk Restoranı İçerik Üreticisi Tarafından Tekrar Canlandırıldı

New Jersey’de kısa süre önce açılan Afiyet adlı aile işletmesi, lezzetli Türk yemeklerine rağmen müşteri çekmekte zorlanıyordu. Bir içerik üreticisi, restoranı tarafsız değerlendirebilmek için peruk ve bandana takarak gizlice ziyaret etti. Mekânın sessizliğine rağmen biber dolması, karnıyarık, döner ve lahmacun gibi klasik tatları tek tek denedi ve her birinden büyük beğeniyle ayrıldı. Hesabın üstüne bıraktığı cömert bahşiş sadece çalışanları değil, sosyal medyadaki izleyicileri de etkiledi. Paylaşılan video kısa sürede viral oldu.
Bir Türk restoranı sosyal medyada gündem oldu.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
