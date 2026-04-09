article/comments
article/share
Haberler
Video
Kılık Değiştirdi: Yurt Dışındaki Boş Türk Restoranı İçerik Üreticisi Tarafından Tekrar Canlandırıldı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 16:30

İçerik Devam Ediyor

New Jersey’de kısa süre önce açılan Afiyet adlı aile işletmesi, lezzetli Türk yemeklerine rağmen müşteri çekmekte zorlanıyordu. Bir içerik üreticisi, restoranı tarafsız değerlendirebilmek için peruk ve bandana takarak gizlice ziyaret etti. Mekânın sessizliğine rağmen biber dolması, karnıyarık, döner ve lahmacun gibi klasik tatları tek tek denedi ve her birinden büyük beğeniyle ayrıldı. Hesabın üstüne bıraktığı cömert bahşiş sadece çalışanları değil, sosyal medyadaki izleyicileri de etkiledi. Paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir Türk restoranı sosyal medyada gündem oldu.

New Jersey’de kısa süre önce açılmış ama müşteri çekmekte zorlanan Afiyet adlı aile işletmesi Türk restoranı, sosyal medyanın gücünü ve insan iyiliğinin zincirleme etkisini gözler önüne seren bir hikayeye konu oldu.

Videoda, genç bir içerik üreticisi restoranı ziyaret etmek için ilginç bir yöntem seçti. Tarafsız bir yorum yapabilmek adına peruk ve bandana ile kılık değiştirdi. Restoranın neredeyse boş olduğunu görünce, menüdeki klasik Türk lezzetlerini tek tek denemeye karar verdi. Biber dolması, karnıyarık, döner ve lahmacun gibi favoriler masasına geldi. Her bir tabağın tadına bakarken yüzünde hayranlık ve şaşkınlık ifadeleri belirdi.

Ziyaretin sonunda, 81 dolarlık hesabın üstüne tam 100 dolar bahşiş bırakarak kasadaki çalışanı hem şaşırttı hem de mutlu etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın