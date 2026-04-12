Psikologlara Göre Sağlıklı Bir Kavganın 4 Kuralı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 16:10

İkili ilişkilerde yaşanan tartışmalar, genellikle bir anlaşmazlığın veya aradaki bağların zayıfladığının göstergesi olarak algılanır. Ancak modern psikoloji ve klinik araştırmalar, uzun ömürlü ve sağlıklı bir beraberliğin sırrının hiç kavga etmemek değil, aksine bu çatışmaları doğru bir şekilde yönetebilmek olduğunu ortaya koymaktadır. Kriz anlarında başvurulan iletişim stratejileri, bir tartışmanın ilişkiyi yıkıcı bir noktaya taşımasını engelleyebileceği gibi, doğru uygulandığında o bağları eskisinden çok daha güçlü bir hale getirebilir.

Psikologlara göre sağlıklı ilişkilerin sırrı çatışmaların yaşanmaması değil, bu çatışmaların nasıl yönetildiğidir.

Ünlü ilişki araştırmacısı Dr. John Gottman'ın 40 yıllık çalışmaları, mutlu çiftlerin çatışma çözümünde uyguladığı belirli kalıpları ortaya koyuyor. Bu araştırmalar, ilişkilerde sürdürülebilir mutluluğun adeta matematiksel bir formülü olduğunu gösteriyor.

Gottman'ın Altın Oranı: 5:1 Kuralı

Washington Üniversitesi'nden Dr. John Gottman'ın çığır açan araştırmaları, mutlu çiftlerin pozitif ve negatif etkileşimleri arasında belirli bir denge kurduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalara göre, her 1 negatif etkileşim için 5 pozitif etkileşimin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Gottman bu durumu şu şekilde açıklıyor:

'İlişkilerde sürdürülebilir mutluluk, negatif anların pozitif anlarla sadece dengelenmesi değil; pozitif anların yoğunluğuyla negatif anların bastırılmasıyla mümkün olur.'

Çatışma Yönetiminde 4 Temel Strateji

1. 'Ben' Dili: Suçlamadan İfade Etme

Psikologlara göre tartışmalarda kullanılan dil, sonucu belirleyen en kritik faktördür. 'Sen' ile başlayan cümleler (örneğin; 'Sen beni hep ihmal ediyorsun') karşı tarafı anında savunma moduna sokarken; 'Ben' dili duygusal güvenlik yaratır.

Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Carol Dweck'in araştırmaları, 'ben' dilinin çiftler arası empatiyi %40 oranında artırdığını göstermektedir. 'Ben kendimi yalnız hissediyorum' ifadesi ile 'Sen beni üzüyorsun' ifadesi beyinde tamamen farklı nörolojik tepkiler yaratır. İlki sorunu çözmeye odaklanmayı sağlarken, ikincisi karşı saldırı mekanizmalarını devreye sokar.

2. Zamanlama: Doğru Anı Yakalama

Çatışma çözümünde zamanlama, çoğu zaman tartışılan içerikten bile daha önemlidir. Psikolojiye göre, stres hormonu olan kortizolün yüksek olduğu anlarda yapılan konuşmaların yapıcı olma ihtimali çok düşüktür.

UCLA'dan Dr. Benjamin Karney'nin çiftler üzerindeki araştırmaları, rahat ve sakin anlarda başlatılan zor konuşmaların başarı oranının %70 daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Gottman'a göre, zor konuları konuşmak için en doğru zaman, her iki tarafın da duygusal olarak dingin olduğu andır.

3. Tek Konu Odaklanması (Eski Defterleri Açmamak)

Tartışmalarda konunun dağılması, çözümsüzlüğün ana nedenlerinden biridir. Gottman'ın 'Mutfak Lavabosu' (Kitchen Sink) sendromu olarak adlandırdığı bu durum; basit bir sorundan başlayıp geçmişteki tüm problemlerin, tıpkı birikmiş bulaşıklar gibi bir anda ortaya dökülmesidir.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Sue Johnson, tartışma anında yalnızca tek bir konuda kalmanın, çift terapilerindeki başarı oranını %60 artırdığını belirtmektedir. Başarılı çiftler, o anki sorunu çözmeden başka konulara atlamazlar; bu da beynin problem çözme kapasitesini korur.

4. Onarım Girişimi: Gerilimi Azaltma Sanatı

Gottman'ın en önemli keşiflerinden biri, mutlu çiftlerin tartışma sırasında 'onarım girişimleri' (repair attempts)yapmasıdır. Bu girişimler; tırmanan gerilimi azaltmak için yapılan küçük jestler, samimi bir itiraf, hafif bir espri veya ufak bir fiziksel dokunuş olabilir.

Seattle İlişki Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, etkili onarım girişimi yapan çiftlerin ilişki memnuniyeti %45 daha yüksektir. Gottman bu durumu, 'İlişkilerde onarım girişimi, duygusal yangını söndürme becerisidir' şeklinde özetler.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
