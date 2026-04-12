Psikologlara Göre Sağlıklı Bir Kavganın 4 Kuralı

1. 'Ben' Dili: Suçlamadan İfade Etme

Psikologlara göre tartışmalarda kullanılan dil, sonucu belirleyen en kritik faktördür. 'Sen' ile başlayan cümleler (örneğin; 'Sen beni hep ihmal ediyorsun') karşı tarafı anında savunma moduna sokarken; 'Ben' dili duygusal güvenlik yaratır.

Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Carol Dweck'in araştırmaları, 'ben' dilinin çiftler arası empatiyi %40 oranında artırdığını göstermektedir. 'Ben kendimi yalnız hissediyorum' ifadesi ile 'Sen beni üzüyorsun' ifadesi beyinde tamamen farklı nörolojik tepkiler yaratır. İlki sorunu çözmeye odaklanmayı sağlarken, ikincisi karşı saldırı mekanizmalarını devreye sokar.

2. Zamanlama: Doğru Anı Yakalama

Çatışma çözümünde zamanlama, çoğu zaman tartışılan içerikten bile daha önemlidir. Psikolojiye göre, stres hormonu olan kortizolün yüksek olduğu anlarda yapılan konuşmaların yapıcı olma ihtimali çok düşüktür.

UCLA'dan Dr. Benjamin Karney'nin çiftler üzerindeki araştırmaları, rahat ve sakin anlarda başlatılan zor konuşmaların başarı oranının %70 daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Gottman'a göre, zor konuları konuşmak için en doğru zaman, her iki tarafın da duygusal olarak dingin olduğu andır.

3. Tek Konu Odaklanması (Eski Defterleri Açmamak)

Tartışmalarda konunun dağılması, çözümsüzlüğün ana nedenlerinden biridir. Gottman'ın 'Mutfak Lavabosu' (Kitchen Sink) sendromu olarak adlandırdığı bu durum; basit bir sorundan başlayıp geçmişteki tüm problemlerin, tıpkı birikmiş bulaşıklar gibi bir anda ortaya dökülmesidir.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Sue Johnson, tartışma anında yalnızca tek bir konuda kalmanın, çift terapilerindeki başarı oranını %60 artırdığını belirtmektedir. Başarılı çiftler, o anki sorunu çözmeden başka konulara atlamazlar; bu da beynin problem çözme kapasitesini korur.

4. Onarım Girişimi: Gerilimi Azaltma Sanatı

Gottman'ın en önemli keşiflerinden biri, mutlu çiftlerin tartışma sırasında 'onarım girişimleri' (repair attempts)yapmasıdır. Bu girişimler; tırmanan gerilimi azaltmak için yapılan küçük jestler, samimi bir itiraf, hafif bir espri veya ufak bir fiziksel dokunuş olabilir.

Seattle İlişki Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre, etkili onarım girişimi yapan çiftlerin ilişki memnuniyeti %45 daha yüksektir. Gottman bu durumu, 'İlişkilerde onarım girişimi, duygusal yangını söndürme becerisidir' şeklinde özetler.