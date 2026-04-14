Ucuz Telefon Dönemi Tarih Oluyor: Küresel Pazar Daralırken Apple Zirveye Yerleşti

Şirket, %5’lik büyüme yakalayarak %21 pazar payına ulaştı ve zirveye yerleşti. Özellikle üst gelir grubuna hitap etmesi, ekonomik dalgalanmalardan daha sınırlı etkilenmesini sağladı. Ayrıca Çin ve Hindistan gibi kritik pazarlarda uygulanan agresif takas kampanyaları da bu yükselişi destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Öte yandan pazarda sadece devlerin değil, farklılaşmayı başaran markaların da öne çıktığı görülüyor. Google, Pixel serisiyle %14 büyüme kaydederken, Nothing ise %25’lik dikkat çekici artışıyla kullanıcıların sıradan tasarımlardan uzaklaşma eğilimini ortaya koydu.

Araştırma şirketi Counterpoint Research verilerine göre çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların kısa vadede çözülmesi beklenmiyor. Mevcut öngörüler, bu krizin 2027 sonuna kadar etkisini sürdürebileceğine işaret ediyor. Bu da üreticilerin “yüksek adetli ucuz model” stratejisinden uzaklaşıp, daha az ama daha yüksek fiyatlı ve katma değerli ürünlere yönelmesi anlamına geliyor.