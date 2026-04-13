Manolya Apartmanı Davasında Gelişme: Enkazdan Çıkan Avukata Duruşma Sonrası Sanıklardan Sözlü Saldırı!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 14:56

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Manolya Apartmanı davasında sular durulmuyor. Davanın görülen 7. duruşmasının ardından, mağdur ailelerin haklarını savunan Avukat Mustafa Müdüroğlu, sanıkların sözlü saldırısına ve açık tehditlerine maruz kaldı. Nüfuz ve siyasi güç kullanılarak mesleki kariyeri üzerinden tehdit edilen Müdüroğlu, maruz kaldığı ağır baskılara rağmen '35 kişinin hakkını sonuna kadar savunacağım' diyerek adalet mücadelesinden geri adım atmayacağını bir kez daha vurguladı.

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat 2023 Depremi'nde Manolya Apartmanı'ndan sağ çıkan depremzede Avukat Mustafa Müdüroğlu'nun röportajı gündem oldu.

Verdiği röportajda, kendisine duruşma sonrasında sanıklar tarafından sözlü saldırı yapıldığını dile getirdi. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Duruşması sonunda biz duruşma salonundan ayrılacakken sanıklardan olan Mado'nun sahibi Mehmet Sait önüme gelerek bana küfürlerde bulundu. Küfürlerin sonunda da 'bir gün tersime denk geldiğinde göreceksin ne olacağını' diyerek tehditte bulundu bana. Biz bu durumda salondan uzaklaşmaya çalıştık. Bize karşı hakaret ve tehditlerde bulunulduğu için salondan uzaklaşmaya çalışırken, diğer sanıklardan olan Mado'nun yine sahiplerinden Atilla ise gelerek 'senin diplomanı yarın bakanlıklara sorduracağım' diyerek siyasi gücünü kullanarak avukatlığımın üzerinde bir yaptırım uygulatmaya çalışacağını söyledi. Yine ben buradan da size de teslim edeceğim diplomamı, diplomamı aramak isteyenlere... Buradan, haberden ulaşabilirler. Yine kendileri bana ulaşsınlar ben kendilerine de yollayabilirim. Manolya apartmanında 35 kişi hayatını kaybetti ve bu 35 kişinin ben haklarını sonuna kadar savunacağım. Hiçbir şekilde davamdan vazgeçmeyeceğim. Bana ne kadar tehditte bulunurlarsa bulunsunlar, hakarette bulunurlarsa bulunsunlar, ben bu davadan asla vazgeçmeyeceğim.'

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
