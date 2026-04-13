Manolya Apartmanı Davasında Gelişme: Enkazdan Çıkan Avukata Duruşma Sonrası Sanıklardan Sözlü Saldırı!

Verdiği röportajda, kendisine duruşma sonrasında sanıklar tarafından sözlü saldırı yapıldığını dile getirdi. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Duruşması sonunda biz duruşma salonundan ayrılacakken sanıklardan olan Mado'nun sahibi Mehmet Sait önüme gelerek bana küfürlerde bulundu. Küfürlerin sonunda da 'bir gün tersime denk geldiğinde göreceksin ne olacağını' diyerek tehditte bulundu bana. Biz bu durumda salondan uzaklaşmaya çalıştık. Bize karşı hakaret ve tehditlerde bulunulduğu için salondan uzaklaşmaya çalışırken, diğer sanıklardan olan Mado'nun yine sahiplerinden Atilla ise gelerek 'senin diplomanı yarın bakanlıklara sorduracağım' diyerek siyasi gücünü kullanarak avukatlığımın üzerinde bir yaptırım uygulatmaya çalışacağını söyledi. Yine ben buradan da size de teslim edeceğim diplomamı, diplomamı aramak isteyenlere... Buradan, haberden ulaşabilirler. Yine kendileri bana ulaşsınlar ben kendilerine de yollayabilirim. Manolya apartmanında 35 kişi hayatını kaybetti ve bu 35 kişinin ben haklarını sonuna kadar savunacağım. Hiçbir şekilde davamdan vazgeçmeyeceğim. Bana ne kadar tehditte bulunurlarsa bulunsunlar, hakarette bulunurlarsa bulunsunlar, ben bu davadan asla vazgeçmeyeceğim.'