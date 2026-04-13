Kerem Kazaz’dan 7 Startta 7 Finiş: Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye’nin En Genç Ralli Şampiyonu Podyumda

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 14:07

20 yaşındaki Kerem Kazaz, üst üste kazandığı Türkiye şampiyonluklarıyla adını zirveye yazdırmayı sürdürüyor. Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın Hırvatistan ayağında üçüncülük elde eden Kazaz, WRC3 podyumuna çıkarak önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu unvanını taşıyan genç sporcu, kariyerine uluslararası arenada da kupa eklemeye devam ediyor.

Henüz 20 yaşında üst üste iki Türkiye şampiyonluğu bulunan ve alanında Türkiye’nin tek sporcusu Kerem Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının Hırvatistan ayağından üçüncülükle dönüyor.

Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu unvanına sahip Kerem Kazaz, Dünya Ralli Şampiyonasının ikinci yarışında WRC3 podyumuna çıkmayı başardı ve Hırvatistan’dan kupa ile ayrıldı.

Kerem Kazaz'dan Büyük Başarı

Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre, 9-12 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının ikinci yarışı Hırvatistan Rallisini Gençler klasmanında 5. sırada, aynı anda mücadele ettikleri WRC3 kategorisinde ise 3. sırada tamamlayarak bu sezon Dünya Ralli Şampiyonasındaki ikinci yarışlarında ilk podyumlarına ulaştılar.

Yarışa temkinli bir tempo ile başlayan genç Kazaz, dört gün boyunca ilk kez yarıştığı zorlu etaplarda hata yapmadan istikrarını korudu.

Bu performansıyla hem değerli puanlar kazandı hem de “7 start, 7 finiş” istatistiğiyle rallideki güvenilirliğini bir kez daha kanıtlayarak bu alanda bir başka ilke daha imza attı.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının bir sonraki yarışı, 7-10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Portekiz Rallisi olacak.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
