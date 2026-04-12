Hull City'nin Sheffield Mağlubiyeti Sonrası Acun Ilıcalı Hakeme İsyan Etti

Merve Ersoy - TV Editörü
12.04.2026 - 11:44

Hull City, Sheffield United karşısında 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın hakem yönetimine ateş püsküren Ilıcalı, maçta kırmızı kart gören oyuncusu John Lundstram'a da sitem dolu bir mesaj yayınladı.

Sheffield United karşısında 1-0 öne geçen Hull City üstünlüğünü koruyamadı.

5. dakikada Oliver McBurnie ile 1-0 öne geçen Kaplanlar, 75. dakikaya kadar maçtaki üstünlüğünü korudu. Eski Trabzonsporlu John Lundstram’ın ikinci sarıdan atılmasıyla maçta dengeler bozuldu. Sheffield United, 85’te Hamer ve 88’de Danny Ings’in golleriyle 3 dakikada maçı çevirerek galip gelmeyi başardı.

Maçın ardından Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden oyuncusu Lundstram’a (Lunny) seslendi.

'Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hala hissediyoruz. En önemli konu, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanın sahadaki adaletsizliğe odaklanmasını beklerdim.' diyen Ilıcalı, hakemin maç yönetiminden memnun kalmadığını da böylece dile getirdi. 

Son 3 maçında galip gelemeyen Hull City, 68 puanla 6. sırada kalarak play-off hattının sınırında kaldı. Bir maçı eksik olan takipçisi Wrexham'ın (64 puan) hemen takibinde olduğu Hull City için son 4 hafta final niteliğinde geçecek.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
