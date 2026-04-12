Hull City'nin Sheffield Mağlubiyeti Sonrası Acun Ilıcalı Hakeme İsyan Etti

'Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hala hissediyoruz. En önemli konu, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanın sahadaki adaletsizliğe odaklanmasını beklerdim.' diyen Ilıcalı, hakemin maç yönetiminden memnun kalmadığını da böylece dile getirdi.

Son 3 maçında galip gelemeyen Hull City, 68 puanla 6. sırada kalarak play-off hattının sınırında kaldı. Bir maçı eksik olan takipçisi Wrexham'ın (64 puan) hemen takibinde olduğu Hull City için son 4 hafta final niteliğinde geçecek.