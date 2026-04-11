Real Madrid Şampiyonluk Yolunda Yara Aldı, Taraftar Arda'ya Patladı

Karşılaşmanın 90. dakikasında Real Madrid, sol kanattan serbest vuruş kullandı. Topun başına geçen Arda Güler’in vuruşu, barajda yer alan tek futbolcuya çarparak sonuçsuz kaldı.

Bu pozisyonun ardından bazı Real Madrid taraftarları sosyal medyada milli futbolcuyu eleştirdi. X platformunda @ThelastEvans adlı kullanıcı, “Arda Güler frikik kullandı ve baraja nişan aldı. Barajda sadece bir oyuncu vardı. Arda Güler’e ne oldu?” ifadelerini kullandı.

@TheDumzyAyo adlı başka bir kullanıcı ise, “89. dakikada Arda Güler’in frikiğini gördüm. Skor 1-1’di, iyi bir açı vardı ve sadece tek kişilik baraj vardı. Ama topu direkt o baraja vurdu, üstelik oyuncu bile zıplamadı” yorumunu yaptı.

Daha sert bir eleştiri yapan @Adama___7 kullanıcı isimli taraftar ise, “Arda Güler hayatımda gördüğüm en kötü duran top kullanan oyunculardan biri. Ne korner ne frikik kullanmayı biliyor” dedi.

Bir başka kullanıcı @Jesus_7LS ise, “Arda Güler yetersiz beslenmiş gibi görünüyor. Çocukken yeterince beslenmedi mi?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Arda Güler’in maç genelinde etkili bir performans sergilediği ve Almanya’daki rövanşta da Real Madrid’in önemli kozlarından biri olması beklendiği belirtiliyor.