Real Madrid Şampiyonluk Yolunda Yara Aldı, Taraftar Arda'ya Patladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2026 - 22:03

Real Madrid, LaLiga’nın 31. haftasında sahasında Girona’yı ağırladı. 51. dakikada Valverde’nin golüyle öne geçen Madrid ekibi, 62. dakikada Lemar’ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Maç eksiği bulunan Barcelona’nın 6 puan gerisinde yer alan Real Madrid için İspanyol basınında, Alvaro Arbeloa yönetimindeki takımın şampiyonluk yarışında büyük ölçüde havlu attığı yorumları yapılıyor.

Taraftarlar arasında da oyuna sonradan giren Arda'ya tepkiler vardı.

Basının gündeminde Münih maçı var.

Maçın ardından Diario AS, “Ya Münih ya da uçurum” manşetini kullandı. Haberde, Real Madrid’in iki puan daha kaybederek La Liga hedefinden uzaklaştığı belirtilirken, Mbappe’ye verilmeyen penaltı kararının büyük tartışma yarattığı ifade edildi. Ayrıca, “herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için Real Madrid’in Bernabeu’daki öfkeli taraftara Münih’in ya hep ya hiç olduğunu açıkça gösterdiği” yorumuna yer verildi.

Jude Bellingham yerine oyuna girdi.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ilk maçta sahasında 2-0 mağlup olduğu Bayern Münih’e konuk olacak Real Madrid’de teknik direktör Alvaro Arbeloa rotasyon tercihine gitti. Millî futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek başlarken, 20 yaşındaki oyuncu 64. dakikada Jude Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu.

Sosyal medyada eleştiri okları Arda Güler'e yöneldi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Real Madrid, sol kanattan serbest vuruş kullandı. Topun başına geçen Arda Güler’in vuruşu, barajda yer alan tek futbolcuya çarparak sonuçsuz kaldı.

Bu pozisyonun ardından bazı Real Madrid taraftarları sosyal medyada milli futbolcuyu eleştirdi. X platformunda @ThelastEvans adlı kullanıcı, “Arda Güler frikik kullandı ve baraja nişan aldı. Barajda sadece bir oyuncu vardı. Arda Güler’e ne oldu?” ifadelerini kullandı.

@TheDumzyAyo adlı başka bir kullanıcı ise, “89. dakikada Arda Güler’in frikiğini gördüm. Skor 1-1’di, iyi bir açı vardı ve sadece tek kişilik baraj vardı. Ama topu direkt o baraja vurdu, üstelik oyuncu bile zıplamadı” yorumunu yaptı.

Daha sert bir eleştiri yapan @Adama___7 kullanıcı isimli taraftar ise, “Arda Güler hayatımda gördüğüm en kötü duran top kullanan oyunculardan biri. Ne korner ne frikik kullanmayı biliyor” dedi.

Bir başka kullanıcı @Jesus_7LS ise, “Arda Güler yetersiz beslenmiş gibi görünüyor. Çocukken yeterince beslenmedi mi?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Arda Güler’in maç genelinde etkili bir performans sergilediği ve Almanya’daki rövanşta da Real Madrid’in önemli kozlarından biri olması beklendiği belirtiliyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
