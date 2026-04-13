Telefonda “Beni Duyuyor musunuz?” Tuzağı: Tek Bir Kelimeyle Dolandırılabilirsiniz

Her ne kadar tek başına bir “evet” yanıtının tüm güvenlik sistemlerini aşması mümkün olmasa da, farklı verilerle birleştirildiğinde risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan yetkililer, telefon dolandırıcılığı vakalarının arttığına dikkat çekiyor. Özellikle yapay zeka destekli sistemlerle gerçekleştirilen aramalar, gerçek kişilerden ayırt edilmesi zor bir hale geliyor. Dolandırıcıların temel hedefi ise genellikle iki noktada yoğunlaşıyor. Kişisel bilgileri ele geçirmek ve maddi kazanç sağlamak.

Bu tür aramalarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli işaretler bulunuyor. Sürekli tekrar eden aramalar, aciliyet hissi yaratan mesajlar ve farklı numaralardan gelen benzer içerikli çağrılar, dolandırıcılık ihtimalini güçlendiriyor. Örneğin, gerçekte yapılmamış bir kredi başvurusunun eksik olduğu iddiasıyla geri dönüş talep eden mesajlar, sıkça kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.