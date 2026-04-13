Haberler
Yaşam
Telefonda “Beni Duyuyor musunuz?” Tuzağı: Tek Bir Kelimeyle Dolandırılabilirsiniz

Dolandırıcılık
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 12:29

Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar çoğu zaman masum bir iletişim girişimi gibi görünse de, bazıları planlı dolandırıcılık yöntemlerinin parçası olabiliyor. Uzmanlar, özellikle aramanın başında yöneltilen kısa ve basit sorulara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Çünkü farkında olmadan verilen tek kelimelik bir yanıt bile, kişisel verilerin kötüye kullanılmasına zemin hazırlayabiliyor.

Kaynak: https://www.unilad.com/technology/new...
Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar çoğu zaman göz ardı edilse de, merak duygusu ağır basıp telefonu açmak sıkça karşılaşılan bir durum.

Ancak uzmanlar, bu tür aramalarda kullanılan bazı basit görünen ifadelerin aslında dolandırıcılık amaçlı olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle aramanın başında yöneltilen kısa ve masum bir soru, düşündüğünüzden daha büyük bir risk barındırabilir.

Siber güvenlik uzmanlarına göre dolandırıcılar, son dönemde giderek daha sofistike yöntemler kullanıyor.

Bu yöntemlerden biri de telefonda karşı tarafa “Beni duyabiliyor musunuz?” gibi basit bir soru yöneltmek. Amaç, karşıdaki kişiden net bir “evet” yanıtı almak. Çünkü bu yanıt, ses kaydı olarak alınarak farklı dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabiliyor.

Uzmanlar, bu tür kayıtların bazı durumlarda kimlik doğrulama süreçlerinde kötüye kullanılabileceğini ve dolandırıcıların bu kayıtları, mağdur adına işlem yapmak için değerlendirebileceğini belirtiyor.

Her ne kadar tek başına bir “evet” yanıtının tüm güvenlik sistemlerini aşması mümkün olmasa da, farklı verilerle birleştirildiğinde risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan yetkililer, telefon dolandırıcılığı vakalarının arttığına dikkat çekiyor. Özellikle yapay zeka destekli sistemlerle gerçekleştirilen aramalar, gerçek kişilerden ayırt edilmesi zor bir hale geliyor. Dolandırıcıların temel hedefi ise genellikle iki noktada yoğunlaşıyor. Kişisel bilgileri ele geçirmek ve maddi kazanç sağlamak.

Bu tür aramalarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli işaretler bulunuyor. Sürekli tekrar eden aramalar, aciliyet hissi yaratan mesajlar ve farklı numaralardan gelen benzer içerikli çağrılar, dolandırıcılık ihtimalini güçlendiriyor. Örneğin, gerçekte yapılmamış bir kredi başvurusunun eksik olduğu iddiasıyla geri dönüş talep eden mesajlar, sıkça kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
