Son Günlerinde Aynı Gerçekle Yüzleşiyorlar: Hastaların Ortak Pişmanlıkları Ortaya Çıktı

Son Günlerinde Aynı Gerçekle Yüzleşiyorlar: Hastaların Ortak Pişmanlıkları Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 10:06

Yaşamın son döneminde olan hastaların paylaştığı ortak düşünceler, hayatın önceliklerini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Marie Curie tarafından aktarılan bu deneyimler, çoğu insanın benzer pişmanlıklar ve farkındalıklar yaşadığını gösteriyor. Özellikle zamanın, ilişkilerin ve iç huzurun değeri bu süreçte çok daha net anlaşılıyor.

Terminal dönemdeki hastaların yaşamın son evresinde benzer düşünceler etrafında birleştiği ortaya kondu.

Terminal dönemdeki hastaların yaşamın son evresinde benzer düşünceler etrafında birleştiği ortaya kondu.

Kanser ve yaşam sonu bakım hizmetleri sunan Marie Curie tarafından paylaşılan bilgilere göre, hastalar son günlerinde hayatın önceliklerini daha net görmeye başlıyor.

Uzmanlara göre bu süreçte en sık dile getirilen konuların başında, anı yaşamanın önemi, kırgınlıkları geride bırakmak ve sevdiklerle geçirilen zamanın kıymetini bilmek geliyor. Birçok hasta, yoğun çalışma temposunun hayatın önemli anlarını kaçırmalarına neden olduğundan yakınıyor. Ayrıca, biriktirmek yerine parayı anlamlı ve mutlu anılar yaratmak için kullanmanın daha değerli olduğu vurgulanıyor.

Kuruluşta görev yapan hemşirelerden Ashleigh Wood, yaşamın son döneminde hastalarla geçirilen zamanın, hayatın gerçek önceliklerini açık biçimde ortaya koyduğunu belirtiyor.

Kuruluşta görev yapan hemşirelerden Ashleigh Wood, yaşamın son döneminde hastalarla geçirilen zamanın, hayatın gerçek önceliklerini açık biçimde ortaya koyduğunu belirtiyor.

Wood’a göre hastalar sık sık, duygularını daha açık ifade edemedikleri ve affetmekte geç kaldıkları için pişmanlık duyuyor. Aynı zamanda bireylerin kendilerini tanımlayan özellikleri kaybetmemesi ve kimliklerini koruması gerektiği de sıkça dile getirilen bir diğer önemli mesaj.

Hastaların paylaştığı bir diğer dikkat çekici unsur ise küçük ama anlamlı kişisel bakım ritüelleri. Saçlarını taramak ya da sevdikleri bir ruju sürmek gibi basit eylemler, hastalar için yalnızca fiziksel bir ihtiyaç değil; kimliklerini, onurlarını ve kendilerini iyi hissetme hâllerini korumanın bir yolu olarak görülüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
