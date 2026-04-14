Kerem Aktürkoğlu Baba Oluyor: Bebek Haberini Bakın Nasıl Öğrenmiş!

Kerem Aktürkoğlu, verdiği bir röportaj sırasında baba olacağını ilk kez açıkladı.

Eşinin bu haberi kendisine milli takım dönüşünde söylediğini belirten Aktürkoğlu, o an yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

“İnsan gerçekten ne tepki vereceğini bilmiyor. Çok farklı bir duygu.” İlk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan futbolcu, sürecin kendisi için oldukça özel ve duygusal geçtiğini de dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu, baba olacağı haberini özellikle göz önünde yaşamamayı tercih ettiğini de vurguladı. “Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Bunun gösteriş gibi olmasını istemedim” ifadelerini kullandı.