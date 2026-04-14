article/comments
article/share
Haberler
Spor
Kerem Aktürkoğlu Baba Oluyor: Bebek Haberini Bakın Nasıl Öğrenmiş!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.04.2026 - 09:48

Son dönemin en çok konuşulan futbolcularından Kerem Aktürkoğlu’ndan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz yıl çocuk gelişimci eşi Ceren Azak ile hayatını birleştiren başarılı futbolcunun baba olacağı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe forması giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, saha içindeki performansının yanı sıra özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde.

2025 yılında Fenerbahçe kadrosuna katılan başarılı futbolcu, kanat oyuncusu olarak takımının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. 

Geçtiğimiz yıl çocuk gelişimci Ceren Azak ile ilişkisini bir adım ileri taşıyan Aktürkoğlu, çiftin nişan süreciyle birlikte magazin gündemine oturmuştu. Çok geçmeden evlilik kararı alan ikili, sade ama dikkat çeken bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çiftten müjdeli haber geldi.

Futboldaki performansıyla sık sık gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu baba olacağını duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu, verdiği bir röportaj sırasında baba olacağını ilk kez açıkladı.

Eşinin bu haberi kendisine milli takım dönüşünde söylediğini belirten Aktürkoğlu, o an yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

“İnsan gerçekten ne tepki vereceğini bilmiyor. Çok farklı bir duygu.” İlk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan futbolcu, sürecin kendisi için oldukça özel ve duygusal geçtiğini de dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu, baba olacağı haberini özellikle göz önünde yaşamamayı tercih ettiğini de vurguladı. “Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Bunun gösteriş gibi olmasını istemedim” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın