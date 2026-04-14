Evinde Cansız Bedenine Ulaşılmıştı: Kenan Doğulu, Cem Öcal'ın Vefat Nedenini Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.04.2026 - 09:15

Müzik dünyası acı bir kayıpla sarsıldı. Uzun yıllar sahnelerde önemli isimlerle çalışan usta vokalist Cem Öcal’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi, yıllarca birlikte sahne aldığı Kenan Doğulu duyurdu. Evinde cansız bedenine ulaşılan ismin vefat nedeni ortaya çıktı.

46 yaşındaki müzisyen Cem Öcal, Bodrum’daki evinde hayatını kaybetti.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Tekin’in eski eşi ve uzun yıllar sahnelerde vokalist olarak yer alan Cem Öcal’dan acı haber geldi. Müzik dünyasında özellikle sahne performanslarıyla tanınan Öcal’ın vefatı, sevenlerini ve yakın çevresini yasa boğdu.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Öcal’ın kemoterapi sürecinde olduğu öğrenildi. 

Son dönemde sağlık durumunun ağırlaştığı ifade edilirken, sanatçının evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Müzik dünyasında özellikle sahne arkası emeğiyle bilinen Cem Öcal, uzun yıllar boyunca Kenan Doğulu başta olmak üzere pek çok isimle çalışmıştı.

Acı haber sonrası yıllarca birlikte sahne aldığı Kenan Doğulu'dan duygusal bir paylaşım geldi.

“Can kardeşimiz, uzun süre sahnelerde benimle vokalist olarak yer alırken yüzlerce anı biriktirdiğimiz; dost olarak iyi, kötü günlerde yan yana durduğumuz değerli müzisyen dostumuz Cem Öcal’ı maalesef kaybettik. Bir süredir böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü yaşam mücadelesinin kemoterapi sürecinde hayata gözlerini kapadı. Üzüntümüz büyük. Neşesi ve güzel kalbiyle her zaman kalbimizde özel bir yeri olacak. Yolu açık olsun.”

Acı haberi duyuran Kenan Doğulu, Cem Öcal’ın ölüm nedeninin bir süredir mücadele ettiği ciddi sağlık sorunları olduğunu açıkladı. Evinde cansız bedeni bulunan Öcal’ın, böbrek yetmezliği ve gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
