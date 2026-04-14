article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Sihirli Annem’in Betüş’ü İnci Türkay’ın Oğlu Annesinin Kopyası Gibi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.04.2026 - 08:48

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem ile hayatımıza giren Betüş karakterini kim unutabilir ki? Yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan İnci Türkay, bu kez oyunculuğuyla değil, oğlu ile paylaştığı karelerle gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar sonrası ikilinin benzerliğini görenlerden “Annesinin kopyası!” yorumları gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000’lerin başına damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Betüş karakteriyle adeta bir neslin “favori annesi” haline gelen İnci Türkay, zarafeti ve oyunculuğuyla hafızalara kazındı.

Tiyatro kökenli olan oyuncu, yıllarca devlet tiyatrolarında sahne aldıktan sonra televizyona geçiş yaptı ve asıl çıkışını bu rolle yakaladı. 

Ancak ekranlarda gördüğümüz o yoğun dönemden sonra Türkay’ın rotası değişti. 2017 yılında Türkiye’den ayrılarak İngiltere'ye gitti ve Londra’ya yerleşti. Orada hem tiyatro çalışmalarına devam etti hem de çocuklara yönelik drama eğitimi verdiği bir okul kurdu.

İnci Türkay’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali Eroğlu, son paylaşımlarla resmen gündeme bomba gibi düştü.

2005 yılında dünyaya gelen Ali Eroğlu, oyuncunun iş insanı Ahmet Eroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. 

Bugün 20’li yaşlarında olan Ali, magazinden uzak bir hayat tercih etse de İnci Türkay'ın paylaştığı kareler sonrası anne oğulun benzerliği dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın