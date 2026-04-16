article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kahramanmaraş'ta Hayatını Kaybedenler Ebediyete Uğurlandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.04.2026 - 18:40

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları içinde toprağa verilen öğrencilerden dört sınıf arkadaşının yan yana defnedilmesi yürekleri dağladı. Mezar başlarındaki isimlikler ise acıyı daha da derinleştirdi.

Kaynak - Mynet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Cenazelerde gözyaşları sel oldu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda dün yaşanan silahlı saldırı büyük üzüntüye neden oldu. Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül, Karacasu Kırım Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede ailesi ve yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı.

Baba cenazeye yetişemedi.

Saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in cenazesi Osmaniye’ye getirildi. Düziçi’ndeki Yeşiller Aile Mezarlığı’nda toprağa verilen Yeşil’e ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Furkan Sancak Balal da düzenlenen törenin ardından defnedildi. Acılı anne tabuta sarılırken, yurt dışında bulunan baba cenazeye yetişemediğini belirterek vatandaşlara “Oğlumu yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.

Öğrencilere siper olan öğretmene acı veda...

Saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik, düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

Öğrencilerine siper olduğu belirtilen matematik öğretmeni Ayla Kara’nın cenazesi ise Tekir Mahallesi’ndeki Çarşı Camisi’ne getirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılarak, acılı eş Ramazan Kara’ya taziyelerini iletti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın