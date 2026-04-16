Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kanser İddialarına Fatih Altaylı'dan Sert Yanıt

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.04.2026 - 19:07

Rasim Ozan Kütahyalı’nın, Fatih Altaylı’nın kanser olduğu ve siyasete gireceği yönündeki iddiası gündem yarattı. Kütahyalı, “Kanser olduğunu öğrendim, geçmiş olsun. Gazeteci Altaylı dönemi kapanıp siyasetçi dönemi başlayabilir” dedi.

İddialara yanıt veren Fatih Altaylı ise kanser hastası olmadığını ve siyasete girmeyeceğini açıkladı. Altaylı, hakkında çıkan sözlerin annesini de olumsuz etkilediğini belirterek hastanelik olduğunu söyledi.

Altaylı yaşananlara tepki gösterdi.

Fatih Altaylı, hakkında çıkan iddiaların ailesi üzerinde ciddi etki yarattığını belirterek, Balıkesir’in bir sahil kasabasında yaşayan 84 yaşındaki annesinin haberi duyunca fenalaştığını söyledi.

Altaylı, 'Zevzek bir komşu ‘Fatih kansermiş, geçmiş olsun’ diye haberi vermiş, annem yüksek tansiyonla hastanede' ifadelerini kullandı.

Haberi yalanlamak için geç kaldığını söyleyen Altaylı, annesinin “Ya doğru ise ve saklıyorsa” endişesiyle paniğe kapıldığını, bu tür asılsız iddiaların insan sağlığıyla oynadığını vurguladı. Almanya’daki kızı ve 85 yaşındaki kayınvalidesinin de etkilendiğini belirterek, “Kadıncağıza bir şey olsa hesabını kim verecek?” dedi.

"B*kunu çıkardınız. Hoşt”

Fatih Altaylı, kanser olduğu ve siyasete gireceği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Altaylı, “Kansersem tedaviye girerim, niye siyasete gireyim. Manyak mıyım! Kanser olsam söylerim, değilim” ifadelerini kullandı.

Altaylı, geçmişte de benzer iddialarla hedef alındığını hatırlatarak, “Yıllardır FETÖ emriyle benimle uğraştınız, ama bu kadarı fazla. B*kunu çıkardınız. Hoşt” sözleriyle tepki gösterdi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
