Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kanser İddialarına Fatih Altaylı'dan Sert Yanıt

Fatih Altaylı, hakkında çıkan iddiaların ailesi üzerinde ciddi etki yarattığını belirterek, Balıkesir’in bir sahil kasabasında yaşayan 84 yaşındaki annesinin haberi duyunca fenalaştığını söyledi.

Altaylı, 'Zevzek bir komşu ‘Fatih kansermiş, geçmiş olsun’ diye haberi vermiş, annem yüksek tansiyonla hastanede' ifadelerini kullandı.

Haberi yalanlamak için geç kaldığını söyleyen Altaylı, annesinin “Ya doğru ise ve saklıyorsa” endişesiyle paniğe kapıldığını, bu tür asılsız iddiaların insan sağlığıyla oynadığını vurguladı. Almanya’daki kızı ve 85 yaşındaki kayınvalidesinin de etkilendiğini belirterek, “Kadıncağıza bir şey olsa hesabını kim verecek?” dedi.