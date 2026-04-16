DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Oğlu Salih Gergerlioğlu İçin Gözaltı Kararı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle “korku ve panik yaratma” ile “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Gergerlioğlu için yakalama kararı verildi.