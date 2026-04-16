Hafta Sonu Tüm Yurtta Yağışlı Hava Etkili Olacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.04.2026 - 21:52

Hafta sonu Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, kuzeybatıdan başlayarak düşmesi ve bazı yerlerde normallerin altına inmesi bekleniyor.

Yarından itibaren kapalı hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile birlikte Bilecik, Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.

Marmara’da rüzgarın kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde ise güneydoğulu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Ayrıca yurdun güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Cumartesi yağışlar başlıyor.

Cumartesi günü yurtta parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne’nin batısı dışında kalan bölgelerde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Sivas, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara’da rüzgarın kuzeyli, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında ise güneydoğulu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ ve kar erimesi riskine dikkat çekildi.

Pazar günü hava çok bulutlu olacak.

Pazar günü yurtta parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne’nin batısı dışında kalan bölgelerde yağmur ve sağanak, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ ve kar erimesi riski de sürüyor.

Öte yandan iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonunda kuzeybatıdan başlayarak düşeceği ve bazı bölgelerde normallerin altına ineceği öngörülüyor.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
