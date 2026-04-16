Hafta Sonu Tüm Yurtta Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile birlikte Bilecik, Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.

Marmara’da rüzgarın kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde ise güneydoğulu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Ayrıca yurdun güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.