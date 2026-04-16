article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Real Madrid'de Kırmızı Kart Gören Arda Güler'i Bekleyen Ceza Belli Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.04.2026 - 21:03

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e 4-3 mağlup olan Real Madrid’de Arda Güler, maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Vincic tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Milli futbolcunun alacağı ceza ise netleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e karşı mücadele eden Real Madrid, ilk maçta 2-1 kaybettiği eşleşmenin rövanşında da 4-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Bayern Münih yarı finale yükselerek Paris Saint-Germain’in rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Real Madridli Arda Güler, hakem Slavko Vincic’e yönelik itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Alacağı ceza da belli oldu.

Real Madrid’de kırmızı kart gören Arda Güler’e ilişkin UEFA disiplin talimatındaki yaptırımlar gündeme geldi. Yönetmeliğe göre, “bir maç görevlisine hakaret etmek veya küfürlü dil kullanmak” durumunda oyuncuya “iki maçtan men veya belirli bir süre hak mahrumiyeti” cezası uygulanabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın