Real Madrid'de Kırmızı Kart Gören Arda Güler'i Bekleyen Ceza Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e karşı mücadele eden Real Madrid, ilk maçta 2-1 kaybettiği eşleşmenin rövanşında da 4-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Bayern Münih yarı finale yükselerek Paris Saint-Germain’in rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Real Madridli Arda Güler, hakem Slavko Vincic’e yönelik itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.