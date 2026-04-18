Fenerbahçe 4 Sezondur Nisan Ayında Şampiyonluk Fırsatını Tepiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2026 - 09:34

Süper Lig’de uzun süredir şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe’nin, Rizespor karşısında aldığı beraberlik sonrası dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi. 10 kişi kalan rakibine karşı uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2’lik skorla ayrılan sarı-lacivertliler, son dört sezondur nisan aylarında şampiyonluk yarışında kritik puan kayıpları yaşıyor.

Nisan ayı kayıpları şampiyonluklara mal oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe, son yıllarda özellikle aynı dönemlerde yaşadığı puan kayıplarıyla gündeme geliyor.

Sarı-lacivertlilerin, son dört sezonda kritik haftalarda bıraktığı puanlar dikkat çekerken, özellikle nisan aylarında yaşanan kayıplar şampiyonluk yarışında belirleyici oluyor. Bu dönemlerde gelen sonuçlar, Fenerbahçe’nin zirve yarışındaki avantajını kaybetmesine neden oluyor.

Fenerbahçe'nin Nisan ayındaki benzer performansları taraftarı da isyan ettirdi:

24 Nisan 2023: Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor

22 Nisan 2024: Fenerbahçe 2-2 Sivaspor

20 Nisan 2025: Fenerbahçe 3-3 Kayserispor

17 Nisan 2026: Fenerbahçe 2-2 Rizespor

Bu sezon kaçan kaçıncı fırsat?

Öte yandan sarı-lacivertli ekip, bu sezonun 23. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada da son dakikada yediği golle önemli bir fırsatı değerlendirememişti. Sarı lacivertlilere lig sonuncusu Karagümrük'e mağlup olmak da büyük yara vermişti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını kapatıp zirve yarışında avantaj yakalama şansını da kaçırmış oldu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
