AKP'li Mehmet Metiner, Dışişleri'nin Referans Yazısına Rağmen Vize Alamadı: "Bekletilmem Onur Kırıcı"

'20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum. Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı ve işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım.

Diplomatik pasaportuma bakıp durdu. 'Milletvekili misiniz?' dedi. ‘Ayrıca gazeteciniz’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Bekler misiniz?’ dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. ‘Oturma yerinde bekler misiniz?’ dedi. ‘Biz sizi çağıracağız.’ Yaklaşık 45 dakika beklettiler. Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler.

Kalkıp bankodaki görevliye gittim. ‘Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum’ dedim. Sağ olsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım. Talebimin reddedildiğini elime bir kağıt vererek ilettiler'