article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKP'li Mehmet Metiner, Dışişleri'nin Referans Yazısına Rağmen Vize Alamadı: "Bekletilmem Onur Kırıcı"

AKP'li Mehmet Metiner, Dışişleri'nin Referans Yazısına Rağmen Vize Alamadı: "Bekletilmem Onur Kırıcı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 17:37

Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından ABD vizesine başvurduğunu ancak talebinin reddedildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yazısı olmasına rağmen vize alamadığını belirten Metiner, ilk paylaşımını kısa sürede silerek yeni bir açıklama yaptı ve gündem oldu.

Metiner’e vize verilmemesine gerekçe olarak ise “ABD ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönmesini zorunlu kılacak güçlü bağlara sahip olmadığı” değerlendirmesi gösterildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Metiner yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı:

Metiner yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı:

'20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum. Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı ve işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım.

Diplomatik pasaportuma bakıp durdu. 'Milletvekili misiniz?' dedi. ‘Ayrıca gazeteciniz’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Bekler misiniz?’ dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. ‘Oturma yerinde bekler misiniz?’ dedi. ‘Biz sizi çağıracağız.’ Yaklaşık 45 dakika beklettiler. Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler.

Kalkıp bankodaki görevliye gittim. ‘Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum’ dedim. Sağ olsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım. Talebimin reddedildiğini elime bir kağıt vererek ilettiler'

Bu paylaşımı silip yeniden paylaşım yaptı.

Bu paylaşımı silip yeniden paylaşım yaptı.

Mehmet Metiner, yaşananların gündem olmasının ardından ilk paylaşımını kaldırarak yeni bir açıklama yaptı. Metiner, ikinci paylaşımında, 'Dışişleri Bakanlığımızdan aradılar. Gerekli hassasiyeti gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. ABD’nin bu yanlış tavrına dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımım amacına ulaştığı için o paylaşımlarımı kaldırma gereği duydum' ifadelerini kullandı.

Yazıdaki diplomatik dil eleştirildi.

Yazıdaki diplomatik dil eleştirildi.

Öte yandan konu kısa sürede gündeme oturarak tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Dışişleri Bakanlığı’nın bu yönde bir yazı vermesini eleştirirken, bazıları ise durumu olağan karşıladı.

Ayrıca bakanlık tarafından hazırlanan referans mektubu da farklı görüşleri beraberinde getirdi; kimi kullanıcılar bunun diplomatik teamüllere uygun olduğunu savunurken, kimi ise aksini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın