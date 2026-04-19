Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı: Sağanak Yağış Günlerce Sürecek

İstanbul’da yarın parçalı bulutlu bir hava beklenirken, salı ve çarşamba günleri sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar çıkması, çarşamba günü ise 13 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Ankara’da yarın parçalı bulutlu, salı günü çok bulutlu, çarşamba günü ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Başkentte sıcaklıkların 15–17 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir’de ise pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu hava hakim olacak. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, kentte sıcaklıkların hafta boyunca 22–24 derece bandında kalması bekleniyor.