Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı: Sağanak Yağış Günlerce Sürecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 22:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, bu hafta Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yağışların hafta boyunca aralıklarla yurt genelinde görülmesi beklenirken, meteoroloji uzmanları özellikle perşembe gününe dikkat çekti.

Hafta başından itibaren yağış geliyor.

Yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağışların etkili olması, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde ülke genelinde yağışlı havanın süreceğini belirtti.

Açıklamaya göre, haftanın başında yağışların özellikle doğu bölgelerde daha yoğun etkili olacağı ifade edildi.

Bölge bölge açıklandı.

Yarın Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilisi Mehmet Özdemirci, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini ifade etti.

Salı günü ise Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağışların süreceği bildirildi. Aynı gün kuzeybatıdan yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağı, Marmara genelinde, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ile Eskişehir, Çankırı ve Kütahya çevrelerinde de etkili olacağı aktarıldı.

Perşembeye kadar sürecek.

Çarşamba günü yağışlı alanın genişleyerek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında etkili olacağına dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, “Perşembe günü de ülke genelinin büyük bölümünde yağışların devam etmesi bekleniyor” dedi.

Özdemirci ayrıca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini ve bu durumun hafta boyunca devam edeceğini belirtti.

Üç büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?

İstanbul’da yarın parçalı bulutlu bir hava beklenirken, salı ve çarşamba günleri sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar çıkması, çarşamba günü ise 13 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Ankara’da yarın parçalı bulutlu, salı günü çok bulutlu, çarşamba günü ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Başkentte sıcaklıkların 15–17 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir’de ise pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu hava hakim olacak. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, kentte sıcaklıkların hafta boyunca 22–24 derece bandında kalması bekleniyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
