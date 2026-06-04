article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
İnsanlar Mısır’a Neden Gidiyor?

etiket İnsanlar Mısır’a Neden Gidiyor?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 13:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kabuğundan çıkmak, farklı kültürler görmek, ön yargıları kırmak ve farklı dünyalar tanımak için seyahat ediyoruz, değil mi? Şarm El Şeyh, Hurghada, İskenderiye ve Alamein size tanıdık geliyorsa Mısır'ı görmüş ya da duymuşsunuz demektir.

İnsanlar Mısır'a niçin bu kadar çok gidiyor? Cevabını verdik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısaca cevap verecek olursak: Mısır'a neden gidilmesin ki?

Kısaca cevap verecek olursak: Mısır'a neden gidilmesin ki?

Sosyal medyada veya arkadaş ortamında herkesin bir Mısır planı yaptığını fark etmişsinizdir. Eskiden sadece piramitlerden ve çölden ibaret sayılan Mısır, şu sıralar tam bir deniz tatili merkezine döndü. Kapıda vize kolaylığı bir yana işin konaklama kalitesi inanılmaz bir seviyeye geldi. Sıcakta tarih mi gezeceğiz diyenler bile ultra her şey dahil konseptleri ve Mısır'daki yüksek konforu görünce uçak bileti bakmaya başlıyor.

Evrak işleriyle uğraşmak istemeyenler Mısır'a gidiyor.

Evrak işleriyle uğraşmak istemeyenler Mısır'a gidiyor.

Avrupa tatilleri cezbedici olabilir ama Avrupa vizeleri için haftalarca belge toplamak artık herkesi çok yoruyor. Vize çıktı mı çıkacak mı derdi olmadan sadece pasaportu alıp Mısır'da kapıda veya online vize rahatlığıyla tatile çıkabilmek büyük keyif veriyor. Enerjinizi bürokrasiye değil doğrudan tatilin kendisine harcıyorsunuz.

Kış aylarında bile kışlıkları dolaba kaldırmak mı? Mısır tatilinde mümkün!

Kış aylarında bile kışlıkları dolaba kaldırmak mı? Mısır tatilinde mümkün!

Herkes kalın montlarla gezerken incecik kumlarda güneşlenmek çok büyük bir rahatlık. Kızıldeniz kıyılarında kış aylarında bile hava denize girmeye çok uygun. Mısır'ın soğuktan kaçıp sıcağa sığınmak isteyenlerin favorisi olması boşuna değil!

Uçakla birkaç saat süren bir yolculuk için Mısır ilk rotalardan biri.

Uçakla birkaç saat süren bir yolculuk için Mısır ilk rotalardan biri.

Seyahat edeceğimiz zaman seyahat süresi de çok önemli. Tatile dinlenmek için gidiyorsak neden yolculukta yorulalım ki? Mısır'a sadece birkaç saatlik bir yolculukla bir iklimden bambaşka bir iklime geçiyorsunuz. İnsanların Mısır'a gitme sebepleri arasında en kısa süren etmen diyebiliriz. 😅

Ön yargıları yıkan bir lokasyon: Şarm El Şeyh.

Ön yargıları yıkan bir lokasyon: Şarm El Şeyh.

Mısır'ın çölden ve tozdan ibaret olmadığını gururla gösteren bir lokasyondan bahsedelim. Kızıldeniz denilince akla ilk gelen yerlerden biri Şarm El Şeyh. Dalış için en keyifli yerlerden birinde, yani Şarm El Şeyh'te, sabah uyanıp maskenizi takıp rengarenk mercan resifleri ve balıklarla yüzebiliyorsunuz. Sadece deniz değil elbette. Burada sunulan hizmet standardı da insanları asıl çeken detay. Her şeyin elinizin altında olduğu, sizin yerinize tüm detayların düşünüldüğü ve ultra her şey dahil konseptin hakkının sonuna kadar verildiği bir tatil arıyorsanız Şarm El Şeyh beklentiyi fazlasıyla karşılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir diğer çekici lokasyonlardan biri olan Hurghada'nın ne özelliği var ki? Açıklayalım. 👇🏻

Bir diğer çekici lokasyonlardan biri olan Hurghada'nın ne özelliği var ki? Açıklayalım. 👇🏻

Hurghada, coğrafi yapısı ve rüzgar dengesi sayesinde rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü (kitesurf) tutkunlarının dünyadaki en önemli duraklarından biri haline geldi. Dünyanın dört bir yanından sporcular sadece bu rüzgarı yakalamak için yılın belli dönemlerinde buraya yerleşiyor.

Edirne'den Kars'a, Hurghada'dan Giftun'a: Mercan resifleri hiç bu kadar güzel görünmemişti!

Edirne'den Kars'a, Hurghada'dan Giftun'a: Mercan resifleri hiç bu kadar güzel görünmemişti!

Hurghada'dan kalkan teknelerle ulaşılan Giftun Adası, incecik kumu ve berrak suyuyla biliniyor. İnsanlar gün boyu bu adalarda vakit geçirip şehir gürültüsünden tamamen uzaklaşıyorlar. Dalış yapabilmek de cabası!

Tarihe dokunmak isteyenlerin uğrak noktası: İskenderiye.

Tarihe dokunmak isteyenlerin uğrak noktası: İskenderiye.

İskenderiye, Büyük İskender'den Roma İmparatorluğu'na kadar çok büyük bir geçmişe sahip. Deniz kenarında yükselen Kayıtbay Kalesi ve şehrin altındaki antik katakomplar, tarih meraklılarına piramitlerden çok daha farklı bir Mısır tarihi sunuyor.

Maldivler'e gidemiyorsak Mısır'a gideriz. Çünkü Alamein!

Maldivler'e gidemiyorsak Mısır'a gideriz. Çünkü Alamein!

Mısır'ın kuzey sahilinde yer alan Alamein, ülkenin en temiz ve en berrak denizine sahip yerlerden biri. Deniz o kadar açık renkli ve kumlar o kadar beyaz ki insan kendini Akdeniz'de değil de tropikal bir adada gibi hissediyor. Son dönemde buranın parlamasının en büyük sebebi de bu.

Tarihi okumak yerine görmek ayrı bir keyif veriyor.

Tarihi okumak yerine görmek ayrı bir keyif veriyor.

Alamein sadece bir sahil kasabası değil, aynı zamanda dünya tarihini değiştiren İkinci Dünya Savaşı muharebelerinin geçtiği yer. Buradaki askeri müze, tarihi siperler ve savaş mezarlıkları, yakın tarih meraklıları için burayı çok önemli bir ziyaret noktası yapıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mısır'a giden hiç kimse "Burası bana göre değil." demiyor. Çünkü...

Mısır'a giden hiç kimse "Burası bana göre değil." demiyor. Çünkü...

Dikkat ettiyseniz yukarıda saydığımız yerlerin hepsi bambaşka beklentilere cevap veriyor. Mesele de tam olarak bu zaten. İnsanların son dönemde Mısır'a bu kadar yönelmesinin asıl sebebi tek tip bir plana mecbur kalmamaları. Canınız sadece şezlongda yatıp güneşlenmek mi istiyor? O zaman adresiniz belli. Yok ben sörf yapacağım, akşam da deniz kenarında şehre karışıp biraz kafa dinleyeceğim derseniz yine açıkta kalmıyorsunuz. Üstelik tüm bunları haftalarca evrak peşinde koşmadan veya vize stresi yaşamadan yapabilmek şu dönemde herkese ilaç gibi geliyor.

İnsanlar bu yüzden Mısır'a gidiyor.

İnsanlar bu yüzden Mısır'a gidiyor.

Kafamızdaki sıcak, kurak ve sadece piramit etrafında dönen eski Mısır algısını bir kenara bırakmanın vakti çoktan geldi! Uçakla birkaç saatte gidilebilen, vize derdi olmayan ve rengarenk balıklarla yüzmekten tutun da tanıdık bir Akdeniz esintisine kadar her telden çalan bir alternatif var karşımızda. Önümüzdeki tatil dönemi için 'Nereye gitsek?' diye düşünmekten yorulduysanız haritayı biraz aşağı kaydırmakta fayda var!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın