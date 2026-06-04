İnsanlar Mısır’a Neden Gidiyor?
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Kabuğundan çıkmak, farklı kültürler görmek, ön yargıları kırmak ve farklı dünyalar tanımak için seyahat ediyoruz, değil mi? Şarm El Şeyh, Hurghada, İskenderiye ve Alamein size tanıdık geliyorsa Mısır'ı görmüş ya da duymuşsunuz demektir.
İnsanlar Mısır'a niçin bu kadar çok gidiyor? Cevabını verdik!
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Kısaca cevap verecek olursak: Mısır'a neden gidilmesin ki?
Evrak işleriyle uğraşmak istemeyenler Mısır'a gidiyor.
Kış aylarında bile kışlıkları dolaba kaldırmak mı? Mısır tatilinde mümkün!
Uçakla birkaç saat süren bir yolculuk için Mısır ilk rotalardan biri.
Ön yargıları yıkan bir lokasyon: Şarm El Şeyh.
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Bir diğer çekici lokasyonlardan biri olan Hurghada'nın ne özelliği var ki? Açıklayalım. 👇🏻
Edirne'den Kars'a, Hurghada'dan Giftun'a: Mercan resifleri hiç bu kadar güzel görünmemişti!
Tarihe dokunmak isteyenlerin uğrak noktası: İskenderiye.
Maldivler'e gidemiyorsak Mısır'a gideriz. Çünkü Alamein!
Tarihi okumak yerine görmek ayrı bir keyif veriyor.
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Mısır'a giden hiç kimse "Burası bana göre değil." demiyor. Çünkü...
İnsanlar bu yüzden Mısır'a gidiyor.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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