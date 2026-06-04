İnsanlar Mısır’a Neden Gidiyor?

Kabuğundan çıkmak, farklı kültürler görmek, ön yargıları kırmak ve farklı dünyalar tanımak için seyahat ediyoruz, değil mi? Şarm El Şeyh, Hurghada, İskenderiye ve Alamein size tanıdık geliyorsa Mısır'ı görmüş ya da duymuşsunuz demektir.

İnsanlar Mısır'a niçin bu kadar çok gidiyor? Cevabını verdik!