Haberler
Yaşam
Temizlik
Kombinlerini Daha Şık Gösteren 10 Detay

Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
26.04.2026 - 18:31

Marka ürünler alınır, pahalı kıyafetler tercih edilir... Fakat bir türlü o istenilen şıklığa ulaşılamaz. Aslında burada olay detaylarda gizli! Şık olmak sadece ne giyindiğinle ilgili değil, aynı zamanda onu nasıl taşıdığınla ilgili. Hadi, beraber adım adım şık olmaya doğru ilerleyelim!

1. İlk olarak bedenini tanıman gerekiyor.

Aynaya bir bak bakalım. Kendini biraz incele, ardından ne kadar sevdiğini söyle! Daha sonra kıyafetleri bedenine uygun olarak seçebilmek adına beden ölçülerine bakabilirsin. Bedenini bilerek ilerlediğin zaman üzerine yakışacak parçaları da görmeye başlarsın. Sana aşırı bol ya da dar olacaklardan uzak durarak, bedeninde rahat duracak kıyafetleri alırsın. 

Şık görünmenin ilk adımı bedenini tanımak!

2. Kıyafetlerin her zaman temiz ve düzgün olsun.

Hangi parçayı seçtiğin ya da kombinlediğin şu an önemli değil. Burada önemli olan kıyafetin düzgün duruşu. Düzgün ve temiz duran bir kıyafet yaptığın kombinin tam olarak görünmesini sağlar. Minik bir özenle dışarıdan bakan insanlar senin ne kadar bakımlı olduğunu düşünebilir. 

Unutma, insanlar ilk genel görüntüyü fark eder!

3. Kumaşların kaliteli olmasına özen göster.

Ucuz duran kumaşlar şık görünümü engelleyebilir. Kaliteli kumaşlar ise direkt kendini gösterir! Kombinin daha özenli durmasını istiyorsan kumaşların yapısına dikkat etmelisin. Bu kumaşlar aşırı pahalı olmak zorunda değil, önemli olan kalitesi... 

Bu detayı halledersen genel görünümü çözmüş olursun!

4. Genelden detaylara girelim! Renk uyumuna dikkat et.

Kombin yaparken kendini unutmadan hareket et. Kurallara bağlı kalmak zorunda değilsin, istediğin renkleri kullanabilirsin. Renklerle kişiliğini ortaya koyabilir, ruhunu somutlaştırabilirsin! Bunu yaparken aşırıya kaçmamak önemli. Kendi renk paletini oluşturarak hangi renklerin birbirine daha çok yakıştığını belirleyebilir, böylece dengeli kombinler yapabilirsin. 

Seni yansıtan kombin her zaman daha şıktır!

5. Aksesuar asıl görünümü engellemesin.

Aksesuarı bir tür tamamlayıcı parça olarak görmelisin. Eğer fazla bir şekilde kullanırsan kombinin kaldırmayabilir ve istediğin şıklığı elde edemeyebilirsin. Burada yine önemli olan denge. Aşırı sade bir kombini aksesuarla parlatmak da senin elinde, canlı bir kombini aksesuarlarla süslemek de! 

Önemli olan senin neyi ön plana çıkarmak istediğin!

6. Ayakkabı seçimi de bu oyunun içinde!

Ayakkabı genellikle göz ardı edilir. Oysa kombinin en dikkat çeken parçalarından biridir! Yanlış bir ayakkabı seçerek genel görünümü bozabilirsin. Bu yüzden ayakkabıda doğru seçim demek, kombinin şıklığını artırmak demektir. Ayrıca temiz ve bakımlı olması da ayakkabının şık görünmesin sağlar. 

Ayakkabıyı hafife almayalım!

7. Bir diğer tamamlayıcı çantalardır.

Çanta sadece ihtiyaç için olmayabiliyor. Aynı zamanda oluşturduğun stilin bir parasıdır. Eğer çantan kombininle uyumlu olursa genel görünümün daha şık bir hale gelebilir. Burada renk ve model seçimi çok önemli. Giydiğin kıyafetten aşırı farklı bir çanta olursa uyum bozulabilir. 

Şıklığını tamamlamak için çanta uyumuna dikkat et!

8. Kat kat giyinmeyi öğren.

Katmanlı giyim demek şık görünüm demektir... Ceket, gömlek, ve tişört gibi parçaları birlikte kullanarak stiline derinlik katabilirsin. Tabi burada önemli olan dengeyi koruyabilmek. Seni çok boğmaması gerekir. Ayrıca üstüne giyindiğin her parçanın bir işlevi olmalı. Böylece kalabalık görünümü de engellemiş olursun. 

Katmanlı giyinebilen birinin stil sahibi olmaması imkansız!

9. Kombin hazır, sıra saçlarda!

Sadece giyinerek şık olamazsın. Genel bakıma da özen göstermen gerekir. Saç, sakal ya da genel bakım şık görünümün en önemli parçalarından biridir. Dışarıdan bakan biri ilk olarak yüzünüze bakar. Bu yüzden cilt bakımı ve saçlar önemli detaylardır. 

Kendine bakarak şık görünebilirsin...

10. Parfümün etkisini unutma.

Kombin tamam, saçlar tamam ve dışarı çıkma zamanı geldi. Son yapacağın şey kombinine yakışacak parfümü seçmek! Güzel bir koku sayesine daha etkileyici olabilirsin. Koku hafızasının güçlü olduğunu unutma. İnsanlar kokularla görüntünü birleştirerek o anki şıklığını unutamayabilir!

Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
