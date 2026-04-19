Sevgili Oğlak, bu hafta sonu Güneş ve Plüton karesi etkisiyle kariyerinde her zamanki katı kontrolü bırakıp duygusal zekanı kullanarak yeni bir yapı inşa etme sürecine giriyorsun. Ekip içindeki ilişkilerin belirleyici olduğu bugünlerde liderlik vasıfların sadece yönetmekle değil insanları etkilemekle ön plana çıkacak. Hobilerini veya yaratıcı projelerini profesyonel bir gelir kapısına dönüştürmek için cesur kararlar alabilirsin.

Ayrıca Güneş'in geçişinden de etkilenecek, iş hayatındaki her türlü plan dışı gelişmeyi yaratıcı bir hamleyle lehine çevirebileceksin. Şimdi, fark yaratan işlere imza atabilirsin. Zira, artık sadece disiplinle değil duygusal bir değer katarak yaptığın her işin altını dolduruyorsun. Sahnede kalıcı bir yer edinmek için çevrenle olan bağlarını güçlendirmeli ve yeni bir sistem kurmalısın.

Peki ya aşk? Hafta sonu Uranüs hareketiyle aşk hayatında mesafeli duvarlarını indirmek ve daha hassas bağlar kurmak durumunda kalabilirsin. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinle yaşayacağın tutkulu anlar geçmişin tüm soğuk temalarını bir anda silebilir ve bağınızı güçlendirebilir. Ama bekar bir Oğlak burcu isen tanışacağın kişinin yaydığı huzur dolu enerji savunma mekanizmalarını tek bir dokunuşla yerle bir edebilir. Bu aşk sınırlarını ihlal edebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…