20 Nisan - 26 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 20 Nisan - 26 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Nisan - 26 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta sonu Güneş ve Plüton karesi etkisiyle kariyerinde her zamanki katı kontrolü bırakıp duygusal zekanı kullanarak yeni bir yapı inşa etme sürecine giriyorsun. Ekip içindeki ilişkilerin belirleyici olduğu bugünlerde liderlik vasıfların sadece yönetmekle değil insanları etkilemekle ön plana çıkacak. Hobilerini veya yaratıcı projelerini profesyonel bir gelir kapısına dönüştürmek için cesur kararlar alabilirsin.

Ayrıca Güneş'in geçişinden de etkilenecek, iş hayatındaki her türlü plan dışı gelişmeyi yaratıcı bir hamleyle lehine çevirebileceksin. Şimdi, fark yaratan işlere imza atabilirsin. Zira, artık sadece disiplinle değil duygusal bir değer katarak yaptığın her işin altını dolduruyorsun. Sahnede kalıcı bir yer edinmek için çevrenle olan bağlarını güçlendirmeli ve yeni bir sistem kurmalısın.

Peki ya aşk? Hafta sonu Uranüs hareketiyle aşk hayatında mesafeli duvarlarını indirmek ve daha hassas bağlar kurmak durumunda kalabilirsin. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinle yaşayacağın tutkulu anlar geçmişin tüm soğuk temalarını bir anda silebilir ve bağınızı güçlendirebilir. Ama bekar bir Oğlak burcu isen tanışacağın kişinin yaydığı huzur dolu enerji savunma mekanizmalarını tek bir dokunuşla yerle bir edebilir. Bu aşk sınırlarını ihlal edebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

